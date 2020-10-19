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Sabah: Газ и оружие позволяют Турции серьезно потеснить Россию

  • 19.10.2020, 12:49
  • 2,731
Sabah: Газ и оружие позволяют Турции серьезно потеснить Россию

Стамбул заявил об обнаружении новых запасов газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении еще 85 миллиардов кубометров газа (всего 405 миллиардов) в Черном море. Издание Sabahh (перевод — inosmi.ru) пишет, что это в совокупности с технологическим превосходством турецких БПЛА над армянскими системами ПВО российского производства в Карабахе показывает, как далеко Турция продвинулась вперед в реализации своего стратегического видения.

Учитывая, что Россия продает на мировые рынки две вещи — газ и оружие, Турция изрядно теснит Россию в этих двух сферах, размышляет турецкий автор.

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