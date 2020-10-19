Долги предприятий Беларуси по кредитам и займам выросли на 70,4% 1 19.10.2020, 12:55

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Любая девальвация рубля пробивает брешь в платежеспособности главных белорусских предприятий.

В 2020 году эти проблемы приобрели гигантский размах, пишет сайт banki24.by.

В 2015 года Нацбанк проводит политику управляемого плавания курса белорусского рубля. Это значит, что НБРБ допускает валютные интервенции для сглаживания колебаний курса, которые кажутся регулятору чрезмерными.

У властей были планы свернуть интервенции на бирже до нуля. Но за эти годы Нацбанк не отказался от валютных интервенций по целому ряду причин.

Одна из этих причин — низкая ликвидность биржевого валютного рынка. Объем торгов за сессию в спокойное время как правило не превышает 50 млн USD в эквиваленте.

Если на биржу вдруг выходит крупный покупатель или продавец валюты с заявками порядка 10 млн USD, это может привести к скачку курса на десятки копеек за день. На следующий день курс скорее всего откатит назад, но высокая волатильность сыграет негативную роль в формировании настроений у предприятий и населения.

Еще одна причина — огромная долговая нагрузка модернизированных предприятий. Весомая часть таких кредитов и займов на модернизацию была выдана в валюте и поэтому любое ослабление курса «зайчика» жестко бьет по компаниям-должникам.

Если отказаться от интервенций и перейти к свободному плаванию белорусского рубля, дневные и недельные колебания курсов на фоне панических настроений могут стать очень большими и будут давить на слабый госсектор. Госпредприятия просто не выдержат и пойдут ко дну ускоренными темпами.

На 1 сентября долги крупных и средних предприятий по кредитам и займам составили 96,8 млрд BYN. В этой пятилетке обязательства компаний уже выросли на 70,4%.

Характерно, что самый быстрый рост отмечается в 2020 году. Если за 2016-й долги увеличились на 4,5%, за 2017-й — на 11,5%, за 2018-й — на 12,5%, за 2019-й — на 5,3%, то за 8 месяцев 2020-го — аж на 23,6%.

Конечно же, такая динамика долга тесно связана с девальвацией белорусского рубля. Самые большие скачки курса в 2020 году наблюдались в марте и августе. За март объем обязательств предприятий подскочил на 11,5 млрд BYN, за август — на 6,7 млрд BYN. Главную часть прироста скорее всего дали курсовые разницы от переоценки валютных кредитов и займов в рублевый эквивалент.

Основную часть долгов формируют предприятия промышленности — 53,2 млрд BYN. С начала 2020 года их обязательства выросли на 21,4%. Среди отраслей промышленности лидерами по объему кредитов и займов стали деревообработка и целлюлозники (9,450 млрд BYN), пищепром (7,916 млрд BYN) и машиностроение (5,750 млрд BYN).

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