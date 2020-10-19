Какие курсы доллара и евро выставили банки в начале рабочей недели
- 19.10.2020, 13:23
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Выше всего курс продажи банками доллара — 2,612 рубля.
Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на 0,06% — до 2,5712 рубля, евро вырос на 0,02% — до 3,0125 рубля, а российский рубль подорожал на 0,06% — до 3,2997 рубля за 100 российских рублей (это данные на 11.17).
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,612 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,574 рубля (Белинвестбанк, Банк Решение). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,571 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке, БСП-Банке, Цептер Банке, Банке БелВЭБ — 3,05 рубля, а ниже всего — в Банке ВТБ — 3,013 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Банке Дабрабыт, Франсабанке, Абсолютбанке — 3,011 рубля.