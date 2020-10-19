Пенсионерка: Хочу успеть пожить в демократическом обществе 19.10.2020, 13:32

2,082

Фото: «Радыё Свабода»

Участница Маршей пенсионеров честно рассказала о том, почему выходит на акции.

Женщина, которая ходит на Марши пенсионеров, рассказала телеграм-каналу «Баста» зачем ей это:

- Во времена развитого социализма выборы были, но выбора не было. Потом наступила перестройка и гласность. Опять выборы были, а выбора не было. Потом независимость - и выборы были, и выбор был.

Тогда мы все надеялись, что сейчас, после стольких лет, у нас наконец-то теперь будут настоящие выборы, но у нас украли и надежду, и выбор. Сейчас я выхожу на Марш пенсионеров, потому что хочу оставить своим внукам одно: право выбора, а не достойную пенсию для себя.

Для себя хочу одного - успеть пожить в демократическом обществе. У меня просто нет времени оттягивать это период, поэтому я иду только с одной мыслью и целью: дать внукам право выбирать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.