На пролукашенковском митинге пенсионеры отвечали «Жыве» на лозунг «Жыве Беларусь»3
- 19.10.2020, 13:57
- 5,520
Идеологическая диверсия на митинге.
Как пишет Telegram-канал Telegram-канал «Выборы видишь?», на улицу Володарского в Минске свезли около 250 участников пенсионеров для провластного митинга. Они молча пошли к площади Независимости.
Кто-то из окна выкрикнул им «Жыве Беларусь!», но его приветствие встретили полной тишиной. На такое же приветствие пенсионерок, отдыхающих у костела, некоторые тихо отвечали «Жыве»