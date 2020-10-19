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На пролукашенковском митинге пенсионеры отвечали «Жыве» на лозунг «Жыве Беларусь»

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  • 19.10.2020, 13:57
  • 5,520
На пролукашенковском митинге пенсионеры отвечали «Жыве» на лозунг «Жыве Беларусь»
Фото: tut.by

Идеологическая диверсия на митинге.

Как пишет Telegram-канал Telegram-канал «Выборы видишь?», на улицу Володарского в Минске свезли около 250 участников пенсионеров для провластного митинга. Они молча пошли к площади Независимости.

Кто-то из окна выкрикнул им «Жыве Беларусь!», но его приветствие встретили полной тишиной. На такое же приветствие пенсионерок, отдыхающих у костела, некоторые тихо отвечали «Жыве»

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