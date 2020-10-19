В главном корпусе БГУ около 100 студентов провели акцию протеста

В главном корпусе БГУ около 100 студентов провели акцию протеста2
- 19.10.2020, 14:27
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Студентам хлопали проходящие мимо преподаватели.
В главном корпусе Белорусского государственного университета (БГУ) на Факультет прикладной математики и информатики (ФПМИ) около сотни студентов провели акцию протеста против насилия на улицах, нового законопроекта о лишении стипендий за 10 часов пропусков и в знак солидарности с задержанными студентами. Об этом пишет телеграм-канал «Страна для жизни».
Студентам хлопали проходящие мимо преподаватели, в ответ они кричали «Спасибо!».