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Хакеры из КНДР атаковали российские оборонные компании

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  • 19.10.2020, 14:31
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Хакеры из КНДР атаковали российские оборонные компании

Они пытались собрать конфиденциальные данные в аэрокосмических и оборонных предприятиях.

Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атакует промышленные объекты в России. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на компании по кибербезопасности.

Весной хакеры пытались собрать конфиденциальные данные в аэрокосмических и оборонных предприятиях. Для этого они рассылали мошеннические письма о коронавирусе и с данными о вакансиях – в том числе через соцсети.

По данным "Коммерсанта", в апреле Kimsuky атаковала госкорпорацию "Ростех", но нападения были подготовлены некачественно и не несли угрозы. Специалисты отмечают, что так хакеры могли готовиться к более серьёзным атакам.

Кроме того, группировка атаковала военные предприятия на Украине, в Словакии, Турции и Южной Корее. Эксперты "Коммерсанта" отмечают, что тактика Kimsuky имеет пересечения с группировками Lazarus и Konni.

Среди самых масштабных атак Kimsuky — взлом сети южнокорейского оператора 23 ядерных реакторов в 2014 году, напоминает "Коммерсантъ". Тогда группировка украла конфиденциальные документы и выкладывала их в твиттере. В 2018-2019 годах хакеры напали на американские институты, занимающиеся ядерным разоружением, и компании, связанные с криптовалютами. Весной Kimsuky атаковала Gmail-аккаунты сотрудников Совета безопасности ООН.

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