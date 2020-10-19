Ученые пояснили, почему полезно ходить босиком 4 19.10.2020, 15:41

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Одна из причин — улучшение работы сердца.

Босиком можно ходить не только летом по пляжу, а и холодной осенью или зимой по любым дорогам. Что означает такой босоногий тренд и чем он полезен, рассказала "Сегодня" врач-терапевт Елена Егорова.

Хождение босиком врачи называют полезным. Это стимулирует кровообращение, что в свою очередь улучшает работу сердца и сосудов.

По словам терапевта Елены Егоровой, когда человек ходит по земле босиком, то идет стимуляция биологически активных точек, которых очень много на стопе.

"Даже есть утверждения неврологов, в том, что человек становится спокойнее, если он ходит чаще босиком", – рассказала она.

Кто такие барефутеры и в чем их секрет

Любителей ходить босиком круглый год называют барефутер. Они ходят по улицам без обуви при любой погоде, даже зимой по снегу.

Барефутер Андрей Новоселов ходит босиком уже 15 лет.

"Однажды в феврале была такая хорошая погода, около нуля градусов, свежий снег, и мне вдруг захотелось снять обувь. Я разулся и немного прошелся. С тех пор без обуви справляюсь ежедневно", – рассказал он свою историю.

По словам мужчины, луж он не обходит и только зимой, когда температура опускается ниже минус восьми градусов, обувает кроссовки, чтобы не было обморожения. Других препятствий и неприятностей не боится. Даже тех, которые могут травмировать.

По словам барефутера, с ним случались единичные случаи, когда он ранился – если наступал на очень маленький стеклянный осколок.

Таких людей, как Андрей в Киеве единицы. Среди них и супруги Должиковы.

Юрий Должиков особенно любит ходить босиком по глубокому снегу. Он говорит, что с тех пор, как начал практиковать барефут, болеет дома крайне редко, а выздоравливает – быстро. Иммунитет стал в разы сильнее, уверен Юрий.

А вот его жена, Елена, обуваться или нет, решает под настроение: можно обуть обувь, а можно и не обуть.

Но если и переходить к барефутерству, то лучше летом, и начинать его с хождения по траве или теплом песке. Ведь в городе, ранив незакаленные ступни, можно легко подцепить различные бактерии.

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