Разработчик World of Tanks перевез в Киев около трех сотен сотрудников из Беларуси

Разработчик World of Tanks перевез в Киев около трех сотен сотрудников из Беларуси24
- 19.10.2020, 15:47
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Еще 500 сотрудников переедет в Вильнюс.
По данным СМИ, геймдев-компания Wargaming перевезла в Киев около 200−300 разработчиков из минского офиса.
Компания Wargaming, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200−300 сотрудников. Об этом пишет профильное издание ain.ua со ссылкой на несколько анонимных источников.
Неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или со временем вернутся в Минск, уточняет издание. Также сообщается, что компания планирует перевезти еще около 500 сотрудников с семьями в Вильнюс.
Всего в минском офисе Wargaming работает 2 тыс. человек. Ранее компания уже рассматривала Киев как одну из возможных локаций для переезда. Как пишет Настоящее Время, компания рассматривала варианты релокации сотрудников в Киев, Санкт-Петербург, Никосию.
Отмечается, что в компании изданию не опровергли информацию, но и не подтвердили ее.
У Wargaming есть киевская студия, в которой работает около 400 человек. Офис киевского филиала компании находится в центре города на Подоле.