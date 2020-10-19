Разработчик World of Tanks перевез в Киев около трех сотен сотрудников из Беларуси 24 19.10.2020, 15:47

6,156

Еще 500 сотрудников переедет в Вильнюс.

По данным СМИ, геймдев-компания Wargaming перевезла в Киев около 200−300 разработчиков из минского офиса.

Компания Wargaming, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200−300 сотрудников. Об этом пишет профильное издание ain.ua со ссылкой на несколько анонимных источников.

Неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или со временем вернутся в Минск, уточняет издание. Также сообщается, что компания планирует перевезти еще около 500 сотрудников с семьями в Вильнюс.

Всего в минском офисе Wargaming работает 2 тыс. человек. Ранее компания уже рассматривала Киев как одну из возможных локаций для переезда. Как пишет Настоящее Время, компания рассматривала варианты релокации сотрудников в Киев, Санкт-Петербург, Никосию.

Отмечается, что в компании изданию не опровергли информацию, но и не подтвердили ее.

У Wargaming есть киевская студия, в которой работает около 400 человек. Офис киевского филиала компании находится в центре города на Подоле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».