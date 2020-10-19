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Международный гроссмейстер отказался играть в чемпионате Беларуси

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  • 19.10.2020, 16:25
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Международный гроссмейстер отказался играть в чемпионате Беларуси
фото: instagram

Владислав Ковалев подписал открытое письмо спортсменов с требованиями к власти.

Международный гроссмейстер Владислав Ковалев отказался играть в чемпионате Беларуси и подписал открытое письмо спортсменов с требованиями к власти, сообщает tut.by со ссылкой на Свободное объединение спортсменов Беларуси.

Ковалев — единственный белорусский шахматист, входящий в первую мировую сотню лучших гроссмейстеров. Он должен был принять участие в чемпионате страны и даже присутствовал на жеребьевке, но за несколько часов до старта принял решение отказаться от турнира.

Причиной стало то, что РЦОП по шахматам и шашкам подготовил дополнительное соглашение к контрактам спортсменов. Бумаги раздали на открытии чемпионата Беларуси. В документе был прописан запрет на публичные высказывания без согласования с нанимателем, а также другие ограничительные пункты. Владислав Ковалев посчитал это нарушением своих конституционных прав, подпись под соглашением не поставил и от соревнований отказался.

Вместе с Ковалевым от участия в Высшей лиге отказались гроссмейстер Евгений Подольченко и международный мастер Виталий Мерибанов. Они тоже подписали открытое письмо спортсменов. В списке подписантов также Андрей Жигалко, Сергей Азаров, а одной из первых письмо подписала председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.

Всего это письмо на данный момент подписало более 900 человек из белорусского спорта.

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