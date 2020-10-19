Le Figaro: На коже коронавирус выживает 9 часов - в 5 раз дольше, чем грипп 19.10.2020, 16:32

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фото: epa

Это подтверждает необходимость частого мытья рук для борьбы с пандемией Covid-19.

"(...) По данным исследования, опубликованного японскими учеными в этом месяце в журнале Clinical Infectious Diseases, обнаружилось, что коронавирус сохраняет свою активность на коже в течение 9 часов, что подтверждает необходимость частого мытья рук для борьбы с пандемией Covid-19. Для сравнения, возбудитель заболевания, который вызывает грипп, выживает на коже примерно 1,8 часа", - пишет Le Figaro (перевод — inopressa.ru).

"Девятичасовая выживаемость SARS-CoV-2 (штамм вируса, вызывающего заболевание Covid-19) на коже человека может увеличить риск передачи инфекции контактным путем по сравнению с IAV (вирус гриппа A или грипп типа A), что ускоряет распространение пандемии", - утверждает исследование.

"Японские ученые проверили образцы кожи, взятые при вскрытии, примерно через день после смерти. И коронавирус, и вирус гриппа инактивируются в течение 15 секунд при нанесении этанола, используемого в дезинфицирующих средствах для рук", - говорится в статье.

"Более длительное выживание SARS-CoV-2 на коже увеличивает риск передачи инфекции при контакте, однако гигиена рук может снизить этот риск", - подчеркивается в исследовании.

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