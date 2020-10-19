Азербайджан обвинил Армению в обстреле нефтепровода в 300 км от линии фронта 19.10.2020, 17:01

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Ереван — отрицает.

Генеральная прокуратура Азербайджана обвинила вооруженные силы Армении в обстреле нефтепровода Баку-Новороссийск, который проходит в более чем 300 км от территории боевых действий, пишет «Новое время».

Как заявили в Баку, 18 октября армянские войска запустили ракеты в направлении Хызинского района, где проходят трубопроводы сырой нефти и конденсата.

«Данные ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего через село Ситальчай Хызинского района», — заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В Министерстве обороны Армении сразу же опровергли информацию об обстреле нефтепровода Баку-Новороссийск.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что заявление Генпрокуратуры Азербайджана «является абсолютной ложью, а ложь даже не нуждается в комментариях».

Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября.

Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва.

Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди гражданских лиц. По данным и Баку, и Еревана, противник использует тяжелое вооружение и наемников.

16 октября Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в районе Нагорного Карабаха, несмотря на достигнутое в Москве перемирие. Режим прекращения огня действует с 10 октября.

Новое гуманитарное перемирие было решено объявить с 18 октября.

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