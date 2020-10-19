Судили журналистов tut.by, БелаПАН и Onliner, которые работали на акции 1 19.10.2020, 17:12

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Всеволод Зарубин. Фото: Ольга Шукайло

Приговор - 13−15 суток.

В понедельник, 19 октября, в суде Октябрьского района опять судят журналистов. Во время работы на студенческом марше в субботу задержали и «доставили в отделение для проверки документов» Дарью Спевак из Onliner, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина, которые работают для двух изданий — tut.by и БелаПАН. Спустя три часа в отношении них начали административный процесс по ст. 23.34 КоАП («Участие в несанкционированных мероприятиях») и 23.4 КоАП («Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»). Суд решил наказать Дарью Спевак 13 сутками ареста, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина — 15 сутками.

Момент задержания Вадима Замировского. Фото: Onliner

Дарья Спевак (Onliner): 13 суток

Первой начали судить журналистку Onliner Дарью Спевак, хотя в расписании заседаний ее имя так и не нашли. Дело рассматривает судья Живица.

Cвидетели по делу журналистки — Симончик и Кушнер. Первый, по протоколу, задерживал Дарью. На суд они не явились.

— Я работала на студенческом марше сначала возле БГУИРа. После этого направилась с коллегами к МГЛУ, где студенты пошли к перекрестку Козлова и Независимости. Около 13 часов подъехали несколько микроавтобусов с сотрудниками в черном, я так понимаю, это был ОМОН. Ко мне подошли двое, взяли за локти и отвели в машину. Никто не представлялся — сказали только: «Отдай телефон», — рассказала журналист в суде. — (…) Я осуществляла свою работу. Причины задержания мне никто не называл, а я и не спрашивала. Слышала команду: «Прессу берем», но мы же знаем, что не первый раз. Думала, что для проверки документов, это же не первый раз журналистов задерживают.

Свидетель Татьяна Александрова рассказала суду, что видела момент задержания Дарьи, когда ехала на работу и стояла на трамвайной остановке.

— Я стала очевидцем задержания людей. Первый раз видела такое массовое задержание, поэтому решила записать это на видео. Татьяна говорит, что «не было никакого неповиновения, попыток убежать или сопротивляться».

— Я увидела сам момент задержания, когда сотрудники ОМОНа ее вели. Дарья не сопротивлялась.

Это видео приобщили к материалам дела.

Адвокат Дарьи Спевак обратил внимание на то, что протокол опроса журналистки заполнен не до конца, а в протоколе ее задержания указано, будто бы ее задержали в 13.30 того же дня, хотя «участвовала в митинге» она около 13 часов.

— Моя подзащитная выполняла свои профессиональные обязанности. У нее при себе был бейдж, который это удостоверяет, а также позволяет посещать массовые мероприятия.

Адвокат предлагал отправить материалы дела на доработку. Зачитав протоколы опроса свидетелей — милиционеров Симончика и Кушнера, — которые участвовали в задержании, судья вынесла решения, даже не делая перерыв: признать Дарью Спевак виновной и назначить ей семь суток ареста по статье 23.34 и шесть суток — по статье 23.4. Всего под арестом за свою профессиональную деятельность Дарья пробудет 13 суток.

Вадим Замировский (TUT.BY и БелаПАН): 15 суток

Вадим Замировский. Фото: TUT.BY

Сразу после обеда судья Живица начала рассматривать дело фотожурналиста Вадима Замировского, который работает для БелаПАН и TUT.BY.

Протокол по статье 23.34 КоАП, составленный милицией, звучит так: 17 октября в 13.00 Вадим Замировский находился на тротуаре вблизи проезжей части по адресу: Козлова, 2, и принял участие в группе лиц в митинге, без соответствующего разрешения Мингориспокома, которое «выразилось в организованном массовом собрании граждан в целях публичного выражения своих общественно-политических настроений».

Согласно протоколу о неповиновении (статья 23.4 КоАП), 17 октября в 13.30 Замировский на «неоднократное требование» командира роты ППС капитана милиции Симончика покинуть определенное место в целях обеспечения общественной безопасности ответил категорическим отказом, чем оказал неповиновение сотрудникам при исполнении.

Свидетели, которые указаны в протоколах, на заседание не явились «в связи со служебной занятостью», сообщила в начале заседания секретарь суда.

Сам Вадим Замировский находится в ИВС на Окрестина, свои пояснения он дает по видеосвязи.

Адвокат заявила ходатайство о вызове двух свидетелей — директора БелаПАН Дмитрия Новожилова, который может подтвердить то, что Замировский выполнял редакционное задание, и журналистку Настасью Ровду, которая видела момент задержания.

Суд согласился с опросом только журналистки Ровды, поскольку то, что Замировский работал как журналист в тот день, подтверждают письменные материалы дела — редакционное задание и удостоверение, сказала судья Живица.

Вадим Замировский ни с одним из правонарушений, которые ему вменяют, не согласился. Он объяснил, что 17 октября работал на марше студентов.

— Примерно в 12.50 колонна начала движение, прошла по улице Румянцева, повернула на Козлова, вышла к проспекту Независимости. В этот момент подъехало несколько микроавтобусов.

Оттуда, продолжает Вадим, выбежали сотрудники ОМОНа, задержали студентов, после этого — Дарью Спевак, а затем и его самого.

— Это произошло в 13.04, при этом к нам никто не обращался, никаких просьб покинуть территорию не звучало. Я находился там со служебным удостоверением и выполнял фотосъемку как журналист.

По словам Вадима, все произошло буквально за три минуты.

— Ко мне подошел сотрудник ОМОНа, попросил пройти. Я прошел.

— Как вы выглядели? — уточнила адвокат.

— На мне была куртка бирюзового цвета, большое редакционное удостоверение висело на шее. Также на мне было два фотоаппарата, было совсем очевидно, что я журналист. Силу ко мне не применяли.

Также Вадим Замировский пояснил, что все время держался в стороне от колонны студентов, которые участвовали в марше.

Свидетель Настасья Ровда рассказала, что 17 октября в 13 часов она была во Дворце искусства, на втором этаже у панорамных окон.

— Прыкладана, а 13.04 я падышла да вакна, пачула, як крычыць дзяўчынка: «Мама, мама, ОМОН». Пасля гэтага я пабачыла, як у міліцэйскі мікраўтобус вядуць Вадзіма Заміроўскага, якога пазнала, бо ведаю яго. Ніякага непарадкавання ён не аказваў. Яго суправаджаў адзін з байцоў АМАПу.

По словам Настасьи, видеозапись она начала вести в 13.04.

Свидетелей-милиционеров, чьи имена указаны в протоколах — Симончика и Кушнера, — суд решил не вызывать. На процессе зачитала протоколы их опроса, которые полностью дублируют друг друга, а также сам протокол об административном правонарушении.

— В протоколе не указано, как именно я нарушал общественный порядок или участвовал в несанкционированном мероприятии, — заметил Вадим Замировский.

Судья Живица также ознакомилась с видео задержания, о приобщении которых ходатайствовала защита.

Суд признал Вадима Замировского виновным по обеим статьям и назначил ему наказание — 15 суток (10 суток — за участие в несанкционированном митинге и 5 — за неповиновение).

Всеволод Зарубин (TUT.BY и БелаПАН): 15 суток

Всеволод Зарубин. Фото: Ольга Шукайло

Последним стали рассматривать дело Всеволода Зарубина. Судья та же — Живица, статьи те же — 23.34 и 23.4 КоАП.

Правонарушения, которые якобы совершил Всеволод, звучат примерно так же, как у Дарьи Спевак и Вадима Замировского.

То есть он тоже «участвовал в организованном массовом собрании граждан с целью обсуждения общественно-политических настроений», а после «ответил категорическим отказом» на требование покинуть определенное место.

Свою вину Всеволод не признал.

В начале процесса адвокат заявил несколько ходатайств: приобщить несколько фотографий, на которых видно, как журналист выполняет свои профессиональные обязанности, а также два видео, на которых видно, что он не принимал участия в несанкционированном мероприятии.

Также защитник попросил вызвать свидетелей — руководителя агентства БелаПАН Дмитрия Новожилова и очевидца задержания Зеньковича.

Во время процесса Всеволод пояснил, что действительно находился по адресу: Козлова, 2, но при этом выполнял свои профессиональные обязанности, а именно снимал происходящее на видео. Когда его задерживали, никто не просил покинуть «определенное место», и тем более он не сопротивлялся.

В 13.30, рассказывает Всеволод, он никак не мог быть задержан, как это указано в протоколе, поскольку в это время он находился в автозаке.

— Я находился совершенно один. Сотрудник ОМОНа подошел ко мне, попросил показать удостоверение, которое висело у меня на шее. Я ему показал, он прочел, спросил, есть ли у БелаПАН аккредитация. Я ничего не ответил — и сотрудник просто попросил пройти вместе с ним.

После этого, рассказывает Всеволод, его отвели в автозак, после чего пересадили в милицейскую «Газель» и отвезли в Октябрьской РУВД.

Журналист издания «Новы час» Александр Зенькевич рассказал суду, что познакомился со Всеволодом в тот день, когда его задержали.

Александр коротко пообщался с ним, узнал, что несколько коллег в тот день уже задержали. После чего ушел к трамвайным путям, откуда увидел, как спустя несколько минут Всеволода задержали. Протестной акции по адресу задержания уже не было: студенты, по словам Александра, находились рядом с Дворцом искусства.

Дмитрий Новожилов, директор агентства БелаПАН, пояснил в суде, что 17 октября Всеволод работал в качестве видеооператора на уличной акции.

— Связь с редакцией была постоянная, он успевал передавать снятые видео. Это не первая его съемка, и каждый журналист знает, что он не имеет права участвовать в этой акции — с моральной, профессиональной или этической точки зрения.

В протоколах опроса свидетелей-милиционеров и рапорте указаны те же сведения, что и в протоколах об административных правонарушениях: находился на Козлова, 2 и участвовал в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, отказался выполнить законные требования сотрудника при исполнении, чем оказал неповиновение.

Всеволод также просил о том, чтобы приобщить к делу видео с телефона, которое он снял перед задержанием. На нем видно, что в акции он не участвовал и сопротивления не оказывал, утверждал Всеволод.

Судья это ходатайство отклонила, «поскольку оно направлено на затягивание дела».

Другие видео, снятые очевидцами и журналистами, к делу приобщили.

Не прерываясь и не уходя в совещательную комнату, судья Живица постановила: признать Всеволода Зарубина виновным и арестовать на 15 суток (10 суток за участие в митинге и 5 суток — за неповиновение).

17 октября в субботу на протестный марш вышли студенты. Некоторых задержали. В числе задержанных оказались и журналисты Onliner, БелаПАН, TUT.BY, РИА «Новости», которые освещали происходящее. Сперва их доставили в Октябрьское РУВД. Журналиста РИА «Новости» спустя время отпустили, на остальных составили административные протоколы и около 18 часов вечера субботы перевезли в ИВС на Окрестина дожидаться суда.

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