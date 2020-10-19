Сенатор Харрис может стать первой в истории женщиной в должности вице-президента США 19.10.2020, 17:24

Камала Харрис

фото: reuters

Опросы и аналитики предрекают победу паре Байден-Харрис.

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис стала первой темнокожей и первой американкой индийского происхождения кандидаткой в вице-президенты США. За две недели до выборов, которые намечены на 3 ноября, аналитики считают, что кандидат Демократической партии Джо Байден может победить своего конкурента, действующего президента и кандидата Республиканской партии Дональда Трампа. В случае такого сценария, сенатор Харрис станет первой женщиной вице-президентом США, пишет zn.ua.

Кто такая Камала Харрис

Родители Камалы Харрис, которой 20 октября исполнится 56 лет, иммигранты. Ее отец из Ямайки. Мать из Индии, которая когда сказала ей: "Не сиди и не жалуйся на вещи, а сделай что-нибудь". Согласно официальному сообщению кампании Байден-Харрис, это и движет сенатором каждый день.

Она окончила Говардский Университет, затем получила юридическое образование в Гастингском колледже права Калифорнийского Университета. Сенатор Харрис замужем за Дугласом Эмхоффом уже шесть лет. Пара воспитывает двух детей Эмхоффа.

Свою юридическую карьеру она начала с судебного преследования по делам о сексуальном насилии над детьми. После этого Харрис стала первой темнокожей женщиной, избранной окружным прокурором Сан-Франциско. Тогда она начала программу за предоставление второго шанса тем, кто впервые совершил преступление, связанное с наркотиками. Им предлагали получить высшее образование и устроится на работу.

10 лет назад Камала Харрис стала первой темнокожей женщиной, избранной генеральным прокурором Калифорнии, которая курировала крупнейшее отделение Министерства юстиции страны среди всех штатов. В этой должности она выиграла $20 млрд урегулирования для домовладельцев Калифорнии в делах против крупных банков, которые несправедливо выкупали дома.

Камала Харрис работал над защитой Obamacare, помогла добиться равноправия браков для всех, защитила исторический закон Калифорнии об изменении климата и выиграла 1,1 миллиарда долларов США в споре с коммерческой образовательной компанией, которая обманывала студентов и ветеранов. Она также защищала права калифорнийских общин и преследовала транснациональные банды, которые занимались торговлей людьми, контрабандой оружия и наркобизнесом.

С момента избрания в Сенат США в 2016 году, уже сенатор Харрис ввела и выступила одним из соавторов законов, направленных на оказание помощи среднему классу, повышение минимальной заработной платы до 15 долларов, реформирование системы денежного залога и защиту законных прав беженцев и иммигрантов.

Она входит в состав Специального комитета Сената по разведке, который занимается наиболее чувствительными вопросами национальной безопасности и международными угрозами. Она также входит в состав Комитета Сената по национальной безопасности и правительственным делам, где следит за деятельностью федерального правительства по реагированию на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, в том числе за деятельностью администрации Трампа по реагированию на пандемию COVID-19.

Во время своей кампании по выдвижению в президенты она говорила, что хотела бы продолжать поддерживать Украину.

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