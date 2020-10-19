BBC: Почему Турция выбрала агрессивную внешнеполитическую стратегию 19.10.2020, 17:46

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За последние годы Турция осуществила три военных вторжения в Сирию и влияет на конфликт в Нагорном Карабахе.

Сразу после того, как в конце прошлого месяца длительный конфликт на Южном Кавказе взорвался открытой войной, Турция пришла на помощь своим тюркским союзникам в Азербайджане. В отличие от большинства стран, которые требовали немедленного прекращения огня, лидер Турции Реджеп Эрдоган сказал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжать борьбу, пишет BBC (перевод — zn.ua).

Конфликт Армении и Азербайджана - это один из последних объектов вмешательств Турции, военные действия которой растянулись от Сирии до Средиземного моря.

За последние несколько лет Турция:

- начала три военных вторжения в Сирию;

- направила военные истребители в Ливию;

- разместила свой флот в Восточном Средиземноморье, чтобы отстаивать свои претензии в регионе;

- расширила свои военные операции против курдских повстанцев на севере Ирака;

- направила военное подкрепление в последней удерживаемой повстанцами сирийской провинции Идлиб;

- недавно угрожала новой военной операцией на севере Сирии для противостояния "террористическим вооруженным группировкам".

Турция также имеет военное присутствие в Катаре, Сомали, Афганистане и поддерживает миротворческие войска на Балканах. Турецкий глобальный военный след сейчас является наиболее экспансивным со времен Османской империи.

Что стоит за новой внешней политикой Турции?

Опора Турции на жесткую внешнюю политику для обеспечения своих интересов является самым спорным моментом ее новой внешнеполитической доктрины, которая формируется с 2015 года.

Новая внешнеполитическая доктрина относится с подозрением к многосторонности и побуждает Турцию действовать в одностороннем порядке, когда это необходимо. А это противоречит некоторым ценностям Запада.

Однако, Турция предполагает, что Запад приходит в упадок, поэтому страна считает, что следует развивать более тесные связи с такими государствами, как Россия и Китай.

Также Турция выступает против устоявшегося миропорядка, в котором господствующую позицию занимает Запад, и призывает к «капитальному ремонту» международных институтов, таких как Организация Объединенных Наций, чтобы дать голос другим, а не только странам Запада.

Новая доктрина внешней политики рассматривает Турцию как страну, окруженную враждебными государствами и заброшенную западными союзниками. Именно поэтому страна проводит инициативную внешнюю политику, основанную на использовании военной силы.

Такая стратегия внешней политики Турции является кардинально отличной от прошлого внимания страны к дипломатии, торговли и культурному взаимодействию в отношениях с другими государствами. Изменения вызваны рядом внутренних и международных факторов.

Что именно изменилось во внешнеполитической стратегии Турции?

Новая внешнеполитическая доктрина Турции начала формироваться в 2015 году, когда властная Партия справедливости и развития впервые за десятилетие потеряла свое парламентское большинство из-за подъема прокурдской Народно-демократической партии.

Чтобы вернуть большинство партии, Эрдоган заключил союз с националистами. Они поддержали его, когда он возобновил борьбу против курдских повстанцев.

Конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана во многом прекратился после того, как заключенный лидер группы Абдулла Оджалан призвал к прекращению огня с турецким государством в 2013 году.

Несмотря на свои идеологические разногласия, ультраправые националисты и неонационалисты в Турции поддерживают жесткий подход к курдской проблеме. Они также предоставляют приоритет национальной безопасности в стране и за рубежом и поддерживают жесткие антизападные взгляды.

При их поддержке Эрдоган также перевел парламентскую систему страны на президентскую, предоставив себе широкие властные полномочия.

Этот союз с националистами и консолидация власти стали ключевым движущим фактором односторонней, милитаристской и упорной внешней политики Турции.

Неудачный переворот 2016 года сыграл ключевую роль в этом процессе.

По словам Эрдогана, неудачный переворот организовал бывший союзник Фетхуллах Гюлен, исламский священнослужитель, и он сделал несколько вещей, чтобы открыть путь для милитаристской внешней политики Турции.

Это укрепило союз Эрдогана с националистами. Его масштабная чистка государственных служащих, подозреваемых в связи с движением Гюлена, привела к увольнению, тюремному заключению или отстранению от вооруженных сил и судебных органов и других государственных учреждений около 60 тысяч человек.

Вакантные места после «чистки» были заполнены лоялистами Эрдогана и сторонниками националистов.

Неудачный переворот также увеличил поддержку стратегии националистов о том, что Турция окружена внутренними и иностранными врагами, а Запад является самой большой угрозой для страны. Это оправдало односторонние военные действия Турции за рубежом.

Как изменился подход Турции к Сирии

Решение режима Башара Асада позволить сирийским курдам создать автономную курдскую зону вдоль границы с Турцией, а также то, что в 2014 году США решили поставлять оружие курдским боевикам, которых Турция считает террористической организацией, привело к тому, что среди турецких властей сформировалось мнение, что страна должна действовать самостоятельно и размещать военные силы для защиты своих границ.

Неудачный переворот также открыл путь к консолидации власти в руках Эрдогана.

Путем чисток он повлиял на государственные учреждения, лишил ключевой роли в вопросах внешней политики такие учреждения, как министерство иностранных дел, и «обезвредил» сопротивление со стороны некоторых военных,которые тормозили его предыдущие призывы начать военные операции в соседних странах.

Перед попыткой переворота Эрдоган заявил о своем намерении начать военную операцию в Сирии, чтобы остановить "террористическую угрозу" со стороны курдских ополчений. Но военные Турции, которые традиционно очень осторожно относились к размещению войск за пределами турецких границ, выступили против.

Через несколько месяцев после попытки переворота президент Эрдоган смог реализовать собственные намерения. Турция начала свою первую военную операцию в Сирии, чтобы обуздать влияние курдов на севере в 2016 году и осуществила еще два военных вторжения после этого.

Такие действия турецкого лидера активно поддерживали националисты, которые выступают против создания независимого курдского государства, построенноого с помощью США вдоль границы Турции. Для обуздания курдского влияния и противодействия присутствию США в Сирии Эрдоган сотрудничал с Россией.

Как Турция переключила фокус на Ливию и Восточное Средиземноморье?

Ливия стала еще одним субъектом тактики жесткой силы Турции.

В январе Турция усилила военную поддержку правительства Ливии премьер-министра Фаез аль-Серража, чтобы остановить наступление объединенных сил во главе с генералом Халифой Хафтаром.

Основной целью Турции в Ливии было обеспечить поддержку правительства Серраджа в вопросе Восточного Средиземноморья, который является важным для националистических союзников Эрдогана.

Турция вступила в споры с Грецией и Кипром относительно прав на поиск залежей газа у побережья острова Кипр и вблизи морских границ в этом регионе.

В ноябре Анкара подписала соглашение о морских границах с Серражем в обмен на турецкую военную поддержку правительства Триполи.

Целью Эрдогана было перекроить морские границы в Восточном Средиземноморье.

Между тем Турция направила военные корабли для сопровождения своих поисковых кораблей в Восточном Средиземноморье, рискуя начать военную конфронтацию со своим партнером по НАТО Грецией.

Напористая политика Турции в Сирии, Ливии и Восточном Средиземноморье не дала результатов, на которые рассчитывала правящая коалиция Эрдогана.

Турция не смогла полностью отстранить курдские вооруженные силы от границы с Сирией. Ни морское соглашение Анкары с Ливией, ни действия Турции в Восточном Средиземноморье не изменили «антитурецкий статус-кво» в регионе.

Наоборот, военное участие Турции в этих конфликтах усилило настроения против Эрдогана на Западе и объединило демократические страны в их решимости противостоять турецкому одностороннему влиянию в регионе, в конце концов заставив турецкого лидера отступить.

Подобная судьба ожидает участие Турции в конфликте Армении и Азербайджана.

Но союзники Эрдогана хотят, чтобы он продолжал воевать. Неонационалист, отставной контр-адмирал Чихат Яйчи, утверждал, что Греция хочет вторгнуться в западную Турцию, и призвал Эрдогана никогда не садиться с Афинами за стол переговоров. И, вероятно, лидер Турции будет вынужден прислушаться к мнению неонационалиста. Ведь по мере того, как Эрдоган теряет позиции на опросах общественного мнения, националистическое влияние на его внутреннюю и внешнюю политику только усиливается, резюмирует BBC.

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