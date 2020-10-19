закрыть
19 октября 2020, понедельник, 20:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

С завтрашнего дня подорожает топливо

10
  • 19.10.2020, 17:53
  • 9,945
С завтрашнего дня подорожает топливо
Фото: РИА Новости

Это 15-ое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 20 октября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили tut.by в пресс-службе «Белнефтехима».

С 20 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 69 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 1 копейка, ДТ — 1 рубль 79 копеек.

— Данный уровень цен на моторное топливо в Беларуси в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах, на 15−46 процентов и выше на 16 процентов, чем в Российской Федерации, где применяется демпфирующий механизм ценообразования. Концерн сохраняет стратегию поэтапной корректировки цен на моторное топливо, которая позволила не допустить резких ценовых колебаний и скачков в период посевной и уборочной кампаний. Также максимально реализованы возможности по их сдерживанию без ущерба для экономики предприятий нефтепереработки, несмотря на негативное влияние внешних экономических факторов, — проинформировали в «Белнефтехиме».

Это пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 10 мая: дизель и бензины подешевели на 1 копейку.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс
Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум