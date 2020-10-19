Nokia построит сеть сотовой связи на Луне

Nokia построит сеть сотовой связи на Луне1
- 19.10.2020, 18:22
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Сотовая сеть на лунной поверхности позволит обеспечить передачу информации и дистанционно управлять луноходами.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало финскую телекоммуникационную компанию Nokia для строительства первой сети сотовой связи LTE/4G на Луне. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Nokia, передает finanz.ru.
«Инновации Nokia будут использованы для создания и развертывания ультракомпактной и с низким потреблением энергии сети LTE на лунной поверхности в конце 2022 года», - сообщили в компании.
Технология будет интегрирована в лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines и доставлена на Луну. Сотовая сеть на лунной поверхности позволит, в частности, обеспечить передачу информации, в том числе видео высокого разрешения, и дистанционно управлять луноходами.
«Все это жизненно необходимо для долгосрочного присутствия человека на поверхности Луны», - подчеркнули в Nokia.
Финская компания производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.