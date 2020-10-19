Nokia построит сеть сотовой связи на Луне 1 19.10.2020, 18:22

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фото: nokia.com

Сотовая сеть на лунной поверхности позволит обеспечить передачу информации и дистанционно управлять луноходами.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало финскую телекоммуникационную компанию Nokia для строительства первой сети сотовой связи LTE/4G на Луне. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Nokia, передает finanz.ru.

«Инновации Nokia будут использованы для создания и развертывания ультракомпактной и с низким потреблением энергии сети LTE на лунной поверхности в конце 2022 года», - сообщили в компании.

Технология будет интегрирована в лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines и доставлена на Луну. Сотовая сеть на лунной поверхности позволит, в частности, обеспечить передачу информации, в том числе видео высокого разрешения, и дистанционно управлять луноходами.

«Все это жизненно необходимо для долгосрочного присутствия человека на поверхности Луны», - подчеркнули в Nokia.

Финская компания производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.

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