Только всеобщая забастовка! 10 19.10.2020, 18:27

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Фото: nn.by

Мы не можем согласиться жить в условиях насилия и беззакония.

«Мы упустили момент первой, мощной волны забастовок. Это большая ошибка. Единственный момент, когда режим реально испугался и дрогнул, - пишет читатель телеграм-канал «Баста!». - Забастовка остановила насилие. Но в тот момент, мы не забастовали, рассчитывая, что «забастовка – святой долг пролетариев». А мы пока комфортно и привычно продолжим продавать, зарабатывать, ходить в офисы. Ну конечно, мы выходили на пикеты по 200 человек к проходным и пообещали рабочим скинуться и компенсировать потерянную з/п. Но рабочие вышли не за деньги, они вышли за достоинство и против беспредела. И остались одни. Мы, бизнес, бюджетники, должны были поддержать их не лайками, водичкой и компенсациями, а всеобщим страйком. Только такой уровень поддержки отвечал уровню их поступка.

Да, забастовка - это серьёзный и тяжелый поступок, связанный с неотвратимыми потерями. Кто-то потеряет деньги, кто-то карьеру. Кто-то может договориться с начальником и написать «за свой счет» и просто поджать расходы. Студенты, если будут отчислены, зачислятся в европейские ВУЗы и даже приобретут. У всех по-разному. Но всем, во-первых, надо принять необходимость этой жертвы, а во-вторых, подумать, как свести личные потери к минимуму.

И не стоит ждать, что на забастовку нас отправит председатель банка, начальник производства, или директор торговой сети. Весь крупный частный белбизнес не независим от государства. Наша новая забастовка может начинаться только снизу, инициироваться каждым из нас самостоятельно. Как в принципе и действует наш протест.

Забастовка хороша тем, что она делает протест заметным для всех. Если электрички в метро начнут ходит в 2 раза реже – это заметно всем, если половина студентов не придет – это заметно всей администрации, если половина магазинов и кафе закрыто - заметно. Рабочие выйдут снова, если мы им покажем, что мы вместе, мы тоже готовы потерять многое сегодня за нормальную жизнь для себя и детей.

Забастовка – это проверка на зрелость, солидарность и гуманизм белорусов. Для меня неоспоримо, что даже не моя, а чужие жизни и здоровье дороже моих финансовых и профессиональных потерь. В первую очередь мы люди, а потом уже маркетологи, банкиры, продавцы, учителя. Мы не можем согласиться жить в условиях насилия и беззакония.

Я не питаю иллюзий и вас не обманываю: мы рискуем потерять многое, так и не выйдя на всеобщий страйк».

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