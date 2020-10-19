В Ватикане с участием Тадеуша Кондрусевича обсудили ситуацию в Беларуси

В Ватикане с участием Тадеуша Кондрусевича обсудили ситуацию в Беларуси1
- 19.10.2020, 19:30
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Также глава Католического костела обсудил свое возвращение на родину.
19 октября архиепископ Тадеуш Кондрусевич посетил Ватикан по приглашению Государственного секретариата.
Кондрусевич встретился с кардиналом госсекретарем Пьетро Паролином и секретарем по отношениям Святого престола с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
На встрече обсуждалась ситуация в Беларуси и планы по возвращению Кондрусевича в Беларусь, сообщает Vatican News.
Святой престол озабочен запретом Кондрусевичу вернуться в Беларусь, прикладывает максимум усилий для скорейшего улучшения ситуации и надеется, что проблема скоро решится, говорится в сообщении.
Белорусские власти не пустили главу католической церкви Беларуси в страну 31 августа. Поводом для этого позднее Госпогранкомитет назвал аннулирование его паспорта. МВД заявило, что в отношении Кондрусевича проводилась проверка о наличии у него белорусского гражданства.
В сентябре Беларусь посетил секретарь Святого престола по связям с государствами архиепископ Пол Галахер. Он пытался добиться взаимопонимания с белорусскими властями по поводу въезда Кондрусевича, однако безуспешно. Галахер полагает, что в итоге архиепископу разрешат вернуться в Беларусь, но при этом могут быть выставлены неприемлемые условия.