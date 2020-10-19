Россия готовила кибератаку на Олимпиаду-2020 в Токио 19.10.2020, 21:08

фото: Kim Kyung Hoon/Reuters

К попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее причастно киберподразделение ГРУ.

Российские спецслужбы планировали кибератаку на Олимпийские игры-2020, которые должны были пройти в Токио этим летом. Об этом заявили в МИД Великобритании, пишет The Guardian.

В Национальном центре кибербезопасности Великобритании пришли к выводу, что российские спецслужбы пытались сорвать проведение Олимпийских игр до того, как их перенесли на 2021 год из-за пандемии. Часть атак была нацелена на агентства, которые расследовали употребление допинга российскими спортсменами.

«Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Соединенное Королевство вместе со своими партнерами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки», — заверил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Как сообщает Associated Press, Министерство юстиции США предъявило шести россиянам обвинения в кибератаках в США, Франции, Украине и Японии. Помощник генпрокурора США по нацбезопасности Джон Демерс заявил, что российские офицеры ГРУ совершили атаки на американские компании, энергетическую систему Украины, организаторов Зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году и участников выборов президента во Франции в 2017 году. Офицеров ГРУ считают причастными к распространению вируса NotPetya в 2017 году.

В Великобританию считают, что к попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее причастно киберподразделение ГРУ, которое пыталось выдать себя за северокорейских и китайских хакеров.

Напомним, Россию отстранили от зимней Олимпиады-2018 за допинг. В декабре 2019 года РФ на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

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