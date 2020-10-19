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Еврокомиссия представила проект санкций за нарушения прав человека

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  • 19.10.2020, 21:29
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Еврокомиссия представила проект санкций за нарушения прав человека

ЕС сделал еще один шаг к возможности введения санкционного режима, аналогичного «списку Магнитского».

В понедельник, 19 октября, Еврокомиссия на своем заседании утвердила предложение режима санкций за нарушения прав человека во всем мире. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе, передает DW.

"Если новый глобальный режим санкций ЕС за нарушения прав человека вступит в силу, он предоставит Евросоюзу большую гибкость в вопросе преследования ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребление ими по всему миру, где бы они ни совершались, и кто бы за это ни был ответственным", - заявил Шефчович.

Беспрецедентный проект о санкциях Евросоюза

Он уточнил, что санкции Евросоюза будут вводиться в виде запрета на въезд в ЕС и замораживания активов на территории Евросоюза. По словам Шефчовича, предложение предусматривает, что контроль за соблюдением запрета на въезд будет совершать Еврокомиссия. В случае принятия эта инициатива станет беспрецедентным шагом, потому что вопрос въезда на территорию государств-членов ЕС регулируют национальные правительства.

Теперь это предложение будет рассматривать Совет ЕС. Только у него есть полномочия принять новый санкционный режим в виде регламента Евросоюза, для чего необходимо согласие всех его 27 государств-членов. Согласование такого режима санкций - это еще не введение штрафных мер, оно лишь создает правовые рамки для этого. Следующим шагом будет уже внесение конкретных лиц в санкционный список. Для этого будет нужно новое единогласное решение Совета ЕС.

"Список Магнитского" в США

Напомним, в США в 2012 году был согласован и принят "список Магнитского" с именами российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к гибели бывшего аудитора инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В ЕС уже несколько лет звучат призывы разработать аналогичный механизм.

Еще в декабре 2018 года Совет ЕС дал "зеленый свет" на разработку режима санкций за нарушения прав человека. Впрочем, Шефчович имя Магнитского не упомянул. Несмотря на то, что, например, в Европарламенте есть немало тех, кто хотел бы назвать новый режим в память российского аудитора, есть и немало противников этого. Последние аргументируют свою позицию нежеланием ограничивать действие санкционного режима на какие-либо страны или регионы.

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