Золотодобытчики загрязнили в Сибири 2,6 тысяч километров рек 3 19.10.2020, 21:49

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Фото: CTK/ТАСС

Реки загрязнены на Алтае, в Туве, Красноярском крае и Хакасии.

Российские золотодобывающие компании загрязнили 2,6 тысяч километров рек в Сибири, сообщил координатор экологической коалиции "Реки без границ", эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) Александр Колотов.

Исследование, проведённое организацией, выявило 20 фактов загрязнений рек на Алтае, 19 - в Туве, 17 - в Красноярском крае, и 6 - в Хакасии. При этом только на одно золотодобывающее предприятие Министерство природы подало в суд на отзыв лицензии, и ещё одна из артелей по решению суда приостановила свою работу на 90 суток.

В понедельник также стало известно, что на территории муниципального городского округа Усинск в республике Коми введен режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения местной реки Колвы нефтепродуктами. По предварительной версии, загрязнение произошло из-за разгерметизации трубопровода.

Кроме того, в понедельник суд приговорил экс-мэра Норильска Рината Ахметчина к шести месяцам исправительных работ по делу об одном из самых крупных разливов топлива в новейшей истории России. В конце мая на территории ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", из разрушившегося резервуара вылилось свыше 21 тысячи тонн нефтепродуктов, которые попали в грунт, в реку Амбарную, её приток Далдыкан, а также в озеро Пясино. По версии следствия, Ахметчин узнал об аварии в тот же день, когда она произошла, но вовремя "не ввел режим чрезвычайной ситуации" и "не организовал проведение ликвидационных работ", что "привело к увеличению вреда на обширной территории". Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" оспаривает эту оценку.

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