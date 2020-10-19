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Давайте поддержим тех, кто с нами солидарен!

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  • 19.10.2020, 21:57
  • 4,181
Давайте поддержим тех, кто с нами солидарен!

Уволившийся в знак протеста судья суда Пинского района нуждается в нашей поддержке.

«Мы видим, как цинично власти и слабовики себя ведут и нагло лгут, - пишут читатели телеграм-канала «Баста!». - Среди них осталось мало достойных людей, но некоторые все же есть, те, кто не поступился своей совестью и честью. Одним из таких людей является Алексея Васильевича Пацко. Это именно тот единственный судья суда Пинского района и города Пинска, который не судил людей по «политической» статье (23.34 КоАП).

Более того, сразу после выборов, Алексей Васильевич написал заявление об увольнении, но из-за процедуры назначения и увольнения судей в Беларуси (только через указ «президента»), ему пришлось ждать соответствующего распоряжения почти два месяца. И в этот период он не вынес ни одного «политически мотивированного» решения, принципиально вёл только уголовные дела, причем рассматривал дела как свои, так и той судейской троицы, которая в ударном режиме занималась репрессиями в отношении протестующих граждан.

У Пацко А.В., теперь уже бывшего судьи, трое маленьких детей. И даже этот факт не заставил человека поступиться своей совестью и репутацией. Более того, он уже ушёл из данной должности, не испугался, что имея 3 детей он останется без работы. Это действительно мужественный и народный человек! Так давайте же его поддержим, пусть по всем городам появятся граффити с этим невероятным человеком, пусть он увидит, что мы его поддерживаем, весь наш народ и ценим его, как сильную личность. А вместе с тем пусть лукашисты видят, как мы ценим тех, кто с нами, и как мы солидарны. Жыве Беларусь!»

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