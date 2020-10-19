Украина нашла новый способ ударить по «Газпрому» 19.10.2020, 22:08

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Киев подготовил план на случай, если РФ не продлит контракт с Украиной на транзит газа в ЕС.

Если Россия не продлит контракт с Украиной на транзит газа европейским потребителям, то Киев найдет способ ударить по «Газпрому» и навязать ему конкуренцию. Об этом заявил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Его интервью S&P Global Platts опубликовано на сайте компании.

По его словам, Украина попробует заручиться поддержкой ЕС в виде новых поставщиков. «Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию», — напомнил Макогон.

Глава украинской компании указал, что Киев продолжит требовать переноса точки передачи газа европейским потребителям на границу России и Украины, что не позволит «Газпрому» навязывать странам свои условия.

Также Макогон не исключил, что Украина может сосредоточиться на поставках синтетического метана, биометана или водорода. Таким образом республика поспособствует реализации плана по сокращению выбросов в Европе.

Он отметил, что украинская система хранения газа остается крупнейшей в Европе, она больше, чем в Германии. Это означает, что ее использование гарантирует безопасность энергоснабжения для всех стран Европы, например, позволит обеспечить мощности для хранения сжиженного природного газа (СПГ) и обезопасить от экстремальных погодных условий.

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