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В Бресте после 15 суток снова судили 63-летнюю Елену Гнаук

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  • 19.10.2020, 22:30
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В Бресте после 15 суток снова судили 63-летнюю Елену Гнаук
фото: tut.by

Ее отпустили из суда… и снова задержали.

19 октября суд Ленинского района Бреста отправил на доработку административное дело 63-летней пенсионерки Елены Гнаук — ее обвиняли в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Но после суда ее вновь задержали — и увезли в Ленинский РОВД, пишет tut.by.

Протокол на Елену Петровну составили за участие в акции протеста 30 августа. По версии силовиков, она «публично выражала личные и общественно-политические интересы, протестовала против действующей власти, осуществляла пикетирование».

В Дом правосудия ее привезли из изолятора временного содержания Ленинского РОВД. Там она отбывала 15 суток ареста за участие в другом несанкционированном мероприятии — воскресном марше 4 октября. 19 октября у нее истекал срок заключения, и близкие Елены Петровны надеялись, что в этот день она вернется домой. Поддержать брестчанку к суду также пришла колонна участников брестского марша пенсионеров. К Дому правосудия они подошли в сопровождении сотрудников милиции.

В ожидании суда Елена Петровна рассказывала собравшимся об условиях содержания в брестском ИВС. Подробно она все описала в письме, которое ей удалось передать на свободу. В то время с Еленой Петровной камеру делили инженер-проектировщик Наталья Вайнберг, главбух Елена Лискович с дочерью Викторией, айтишница Елена Бахун и студентка Александра Гаврусик.

«Камера рассчитана на 8 человек, с двумя ярусами кроватей. Правда, добраться на этот второй этаж достаточно проблематично, ибо отсутствует необходимая в этом случае лестничка. Для Натальи „второй этаж“ закончился серьезной травмой ноги. Окно, как правило, зарешеченное с этой стороны камеры, с незакрывающейся форточкой. Хотелось бы помыть, но этому препятствует покрашенная в темно-бордовый цвет решетка, где на заднем плане просматривается белый проем окошка, куда никогда не попадает солнце, так как сама камера под номером 10 находится в подвальном помещении. Но нам еще повезло. Это одна из лучших камер», — писала брестчанка.

После этого письма, признается Елена Петровна, ее переселили в одиночку — и она в знак протеста объявила голодовку, которую держала пять дней.

— Это подвальное помещение, окно где-то 90 на 30 см, зарешеченное. Единственная отрада — это зоотеррариум: мышки, которые бегают за оргстеклом окна. В оргстекле пробиты дырочки, чтобы сквозь них поступал воздух, — рассказывала до заседания Елена Петровна.

В суде брестчанка не признала себя виновной. Она сообщила, что 30 августа, когда в городе проходил несанкционированный марш, она гуляла по городу, а затем пошла на железнодорожный вокзал на электричку. По дороге наткнулась на огороженную площадь Ленина. За турникетами стояли силовики в защитной амуниции. Напротив них, по другую сторону ограждения, — демонстранты. Женщина стала между ними на колени и прочитала молитву, чтобы не допустить насилия. После этого она пошла на вокзал. Этот эпизод попал на камеру сотрудника милиции, который вел оперативную съемку.

— Я, как старый диссидент, как неравнодушный человек, как христианка, не могла себе позволить в это трудное для народа время быть у себя в огороде, а не вместе с народом. Я сделала все возможное, чтобы не было кровопролития, которое произошло ранее. Поэтому моя позиция однозначна: я с народом, я за народ. Я поддерживаю народ в его мирных акциях. Если вы считаете, что я виновна — что ж, судите, — сказала в суде Елена Петровна.

Суд выслушал брестчанку, ее защитника, который настаивал на том, что вина женщины не доказана, изучил материалы — и принял решение отправить дело на доработку. К этому времени срок заключения по предыдущему протоколу у Елены Петровны истек и она собиралась поехать со своими детьми домой. В зале суда сотрудники милиции попросили ее проследовать к служебному автомобилю, чтобы съездить в ИВС за личными вещами. Когда она вышла с ними на парковку, ее задержали «по подозрению в совершении правонарушения». Из суда Елену Петровну вновь увезли в Ленинский РОВД.

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