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Дворовые посиделки в Михалово сегодня были посвящены участникам Марша мудрости

  • 19.10.2020, 22:51
  • 1,568
Дворовые посиделки в Михалово сегодня были посвящены участникам Марша мудрости

Тысячи пенсионеров приняли участие в Марше мудрости.

Дворовые посиделки в столичном Михалово сегодня были посвящены участникам Марша Мудрости.

«Наши дорогие бабушки и дедушки! Вы красиво и достойно приняли участие в марше. Сегодня все песни - в вашу честь! С восхищением и благодарностью! Спасибо вам, дорогие!» - написали читатели телеграм-канала «Хартия-97».

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