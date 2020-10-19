Дворовые посиделки в Михалово сегодня были посвящены участникам Марша мудрости 19.10.2020, 22:51

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Тысячи пенсионеров приняли участие в Марше мудрости.

Дворовые посиделки в столичном Михалово сегодня были посвящены участникам Марша Мудрости.

«Наши дорогие бабушки и дедушки! Вы красиво и достойно приняли участие в марше. Сегодня все песни - в вашу честь! С восхищением и благодарностью! Спасибо вам, дорогие!» - написали читатели телеграм-канала «Хартия-97».

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