Дворовые посиделки в Михалово сегодня были посвящены участникам Марша мудрости
19.10.2020, 22:51
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Тысячи пенсионеров приняли участие в Марше мудрости.
Дворовые посиделки в столичном Михалово сегодня были посвящены участникам Марша Мудрости.
«Наши дорогие бабушки и дедушки! Вы красиво и достойно приняли участие в марше. Сегодня все песни - в вашу честь! С восхищением и благодарностью! Спасибо вам, дорогие!» - написали читатели телеграм-канала «Хартия-97».
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