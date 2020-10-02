Сергей Тихановский - гродненцам: Буду рад отпраздновать с вами победу! 4 2.10.2020, 9:18

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Сергей Тихановский

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Народный блогер написал жителям Гродно письмо.

Сергей Тихановский написал гродненке, которая ведет с ним переписку. В нем он поблагодарил за стихотворение, передал привет магазину с национальной символикой «Адметнасць» и всем гродненцем. А также пообещал отпраздновать победу с ними, передает hrodna.life.

«Ребятам из „Адметнасці“, художнику и всему Гродно от меня передавайте привет! Приеду как смогу! Буду рад отпраздновать с вами победу! Верым! Можам! Абавязкова пераможам!» — написал Сергей Тихановский.

Письмо датировано 22 сентября 2020 года. Сергей Тихановский находится за решеткой 124 дня.

Сергей Тихановский — предприниматель и блогер, который создал канал «Страна для жизни». Весной 2020 года объявил об участии в президентских выборах, но не смог подать документы на регистрацию инициативной группы из-за ареста. Тогда в качестве претендента в кандидаты на пост президента подала документы его жена Светлана Тихановская.

фото: hrodna.life

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