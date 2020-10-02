Сергей Тихановский - гродненцам: Буду рад отпраздновать с вами победу!4
- 2.10.2020, 9:18
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Народный блогер написал жителям Гродно письмо.
Сергей Тихановский написал гродненке, которая ведет с ним переписку. В нем он поблагодарил за стихотворение, передал привет магазину с национальной символикой «Адметнасць» и всем гродненцем. А также пообещал отпраздновать победу с ними, передает hrodna.life.
«Ребятам из „Адметнасці“, художнику и всему Гродно от меня передавайте привет! Приеду как смогу! Буду рад отпраздновать с вами победу! Верым! Можам! Абавязкова пераможам!» — написал Сергей Тихановский.
Письмо датировано 22 сентября 2020 года. Сергей Тихановский находится за решеткой 124 дня.
Сергей Тихановский — предприниматель и блогер, который создал канал «Страна для жизни». Весной 2020 года объявил об участии в президентских выборах, но не смог подать документы на регистрацию инициативной группы из-за ареста. Тогда в качестве претендента в кандидаты на пост президента подала документы его жена Светлана Тихановская.