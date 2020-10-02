Евросоюз вводит санкции против режима Лукашенко

Евросоюз вводит санкции против режима Лукашенко57
- 2.10.2020, 7:33
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Санкции начнут действовать сегодня.
Евросоюз со 2 октября введет санкции в отношении примерно 40 официальных лиц из окружения Лукашенко, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, начавшегося в четверг и завершившегося за полночь.
«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что завтра (в пятницу 2 октября — ред.) письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — сказал он, отметив при этом, что Лукашенко пока не входит в список.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкции против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.
«Это [санкции] дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», — подчеркнул Макрон.
Говоря о введении санкций глава Евросовета Шарль Мишель указал: «Мы настаиваем, что народ Беларуси имеет право определять свое будущее. И мы также намерены дальше прилагать все усилия для поддержки таких важных ценностей как свобода прессы, свобода слова и гражданского общества».
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «те, кто ответственен за подавление демонстраций и оппозиции, не останутся безнаказанными».
На сайте Евросовета опубликована резолюция по итогам саммита 1 октября, где также выражена позиция по Беларуси:
«Европейский совет осуждает неприемлемое насилие со стороны белорусских властей против мирных демонстрантов, а также запугивание, произвольные аресты и задержания после президентских выборов, результаты которых совет не признает.
Евросовет полностью поддерживает демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства. Европейский Совет призывает власти Беларуси положить конец насилию и репрессиям, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество, а также начать всеобъемлющий национальный диалог. (…) Европейский совет также призывает Европейскую комиссию подготовить комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси».
Напомним, 29 сентября о введении санкций против Лукашенко и еще семи его чиновников объявили Великобритания и Канада.