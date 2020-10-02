Евросоюз вводит санкции против режима Лукашенко 57 2.10.2020, 7:33

18,322

Санкции начнут действовать сегодня.

Евросоюз со 2 октября введет санкции в отношении примерно 40 официальных лиц из окружения Лукашенко, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, начавшегося в четверг и завершившегося за полночь.

«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что завтра (в пятницу 2 октября — ред.) письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — сказал он, отметив при этом, что Лукашенко пока не входит в список.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкции против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

«Это [санкции] дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», — подчеркнул Макрон.

Говоря о введении санкций глава Евросовета Шарль Мишель указал: «Мы настаиваем, что народ Беларуси имеет право определять свое будущее. И мы также намерены дальше прилагать все усилия для поддержки таких важных ценностей как свобода прессы, свобода слова и гражданского общества».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «те, кто ответственен за подавление демонстраций и оппозиции, не останутся безнаказанными».

На сайте Евросовета опубликована резолюция по итогам саммита 1 октября, где также выражена позиция по Беларуси:

«Европейский совет осуждает неприемлемое насилие со стороны белорусских властей против мирных демонстрантов, а также запугивание, произвольные аресты и задержания после президентских выборов, результаты которых совет не признает.

Евросовет полностью поддерживает демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства. Европейский Совет призывает власти Беларуси положить конец насилию и репрессиям, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество, а также начать всеобъемлющий национальный диалог. (…) Европейский совет также призывает Европейскую комиссию подготовить комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси».

Напомним, 29 сентября о введении санкций против Лукашенко и еще семи его чиновников объявили Великобритания и Канада.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».