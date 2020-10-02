Ученые выяснили, что Земля потеряла 60% атмосферы 2.10.2020, 8:55

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Это случилось после столкновения с Протолуной.

События на просторах Вселенной продолжают будоражить ученые умы. В ходе одного из недавних исследований они получили доказательства того, что вследствие столкновения с Протолуной Земля потеряла до 60% своей атмосферы, пишет lenta.ua.

Астрономы продолжают работать над раскрытием тайн Вселенной. Одной и наиболее интересных тем для ученых остается происхождение планет. Британские специалисты считают, что Луна образовалась вследствие столкновения Земли и Тейи, которая является гипотетическим объектом. При этом Голубая планета потеряла во время удара до 60% атмосферы. Согласно теории гигантского столкновения, именно это событие спровоцировало образование Луны. Из общеизвестной гипотезы следует, что Тейя сформировалась около 4,6 миллиардов лет назад, как и другие объекты Солнечной системы и имела размеры, аналогичные Марсу. При этом у нее был другой химический состав, а это может быть доказательством того, что она образовалась в другой области Вселенной.

Есть также альтернативная теория, озвученная специалистами Центра изучения космоса в городе Берне. Сотрудникам научного учреждения удалось создать компьютерную модель столкновения Тейи с Землей. По результатам работы ученые пришли к выводу, что Голубая планета была намного меньше Тейи по размерам, которая ударив ее по касательной пошла дальше. От Земли в этот момент отлетели осколки, из которых позже и сформировалась Луна.

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