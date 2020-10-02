Медики выяснили, как гены неандертальцев влияют на сопротивляемость COVID-19 3 2.10.2020, 11:01

2,668

Исследование провели в Швеции и Германии.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на исследование Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии, выявлен кластер генов, который связывают с более высоким риском дыхательной недостаточности у пациентов, инфицированных коронавирусом.

Ученые определили, что эти гены относятся к группе, которая, вероятно, принадлежала неандертальцам. Эта группа генов, или гаплотип, обнаружена у порядка 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет.

Распространенность определенной неандертальской группы генов особенно высока среди жителей Бангладеш, где носителями этого гаплотипа являются около 63% жителей.

По этой причине у людей из Бангладеш риск умереть от последствий заражения коронавирусом в два раза выше, чем у жителей других регионов Земли в целом.

"Поразительно, что генетическое наследие неандертальцев имеет такие трагические последствия во время существующей пандемии", – сказал участник исследования Сванте Паабо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».