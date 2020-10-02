В Лидском районе лукашисты хотели судить женщину, которой давно нет в живых 30 2.10.2020, 11:03

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Женщину обвинили в участии в Маршах солидарности.

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек рассказал «Салідарнасці» реальную историю, случившуюся на днях в суде Лидского района.

Молодые люди пришли в суд, чтобы присутствовать на судебных заседаниях по административным делам за Марши солидарности. Один из парней, Александр, увидел, что 30 сентября начнется судебный процесс против его матери.

У молодого человека возникли сомнения – какая-то ошибка, поскольку его мама умерла в 2014 году – и он решил прийти в назначенное время для слушания административного дела.

– Вышел судья Игорь Кашко и спросил в коридоре, есть ли гражданка Валентина Войтукевич, – рассказывает правозащитник. – Сын сказал, что она давно умерла и предоставил документ. Судья извинился и сказал, что вызывать больше не будут.

Олег Волчек отмечает, как сыну было тяжело перенести данное действие властей:

– Может ошибся милиционер, но, чтобы дело направить в суд, должностное лицо обязано опросить правонарушителя, для проверки личности истребовать информацию о привлекаемом лице из базы данных МВД, где указываются его паспортные данные, регистрация, привлечения к административной или уголовной ответственности.

Просто удивительно, как руководитель РУВД, не проверив материалы по административному делу, подписал их и направил в суд.

Суд должен вынести частное определение и направить в местное РУВД для привлечения к ответственности должностное лицо, которое совершило подлог в материалах административного дела, указав данные умершего человека.

И представьте, каково было морально перенести эту боль Александру, когда ему пришлось доказывать судье, что мама умерла.

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