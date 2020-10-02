Парламент Болгарии объявил кириллицу болгарской азбукой 11 2.10.2020, 11:05

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Предложение получило поддержку парламента в первом чтении.

Парламент Болгарии 73 голосами "за", 4 "против" и 34 "воздержались" принял в первом чтении решение о переименовании праздника 24 мая с "Дня болгарского просвещения и культуры и славянской азбуки" в "День болгарской письменности, образования и культуры".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.

Решение о внесении изменений в Трудовой кодекс в части национальных праздников, было принято на предложение коалиции "Объединенные патриоты" во главе с партией ВМРО-БНД вице-премьер-министра и министра обороны Красимира Каракачанова. По мнению "Объединенных патриотов", формулировка "праздник славянской азбуки", была придумана Коммунистической партией Болгарии 30 лет назад.

Основой государственности болгарского духа является именно болгарский алфавит. Кириллица, которая была создана в Болгарии и заменила глаголицу, является частью основного реформаторского движения, проведенного Борисом, Симеоном Великим и царем Петром, пояснил депутат, историк и заместитель председателя ВМРО Милен Михов.

"Наше предложение не является вопросом трудовых отношений, хотя оно касается Трудового кодекса. Вопрос гораздо важнее, хотя речь идет об изменении одного слова. Поправка является существенной, поскольку сегодня не только сила армий и экономическая сила определяют место страны в мире, потому что существует еще одна и очень значительная и важная сила - сила духовных и нематериальных ценностей. Сила духа может быть гораздо более мощным оружием, чем ракеты и ядерное оружие. Основой государственности болгарского духа является именно болгарская письменность", - отметил он.

Его однопартиец Красимир Богданов также подчеркнул, что "кириллица - это чисто болгарский произведение, созданное Климентом Охридским в болгарском государстве во времена болгарских средневековых царей", и призвал к широкой национальной поддержки этого предложения.

"Мы не должны страдать от комплексов! Не забываем, что славянофильство-это политическая доктрина другого государства, которое имеет свои имперские цели и намерения со времен Петра Великого", - заявил Богданов.

Депутат Мария Цветкова подчеркнула: "важно также, как праздник воспринимали в прошлом не только учреждения и историки, но и болгарский народ. Если мы откроем старые альбомы, если мы покопаемся в Государственных архивах и исторических музеях, то найдем сотни фотографий, под которыми написано - празднование Дня создателей болгарского алфавита Св. Кирилла и Мефодия, празднование праздника болгарской азбуки. Многолюдные процессии, демонстрации, болгарская армия, которая во время войн отмечала этот праздник, болгарские солдаты и офицеры, которые во время Первой мировой войны прошли маршем по центральным улицам Охрида, Скопье, Ниша, Тульчи и отметили праздник военным парадом в честь болгарской письменности".

Предложение получило поддержку в первом чтении от депутатов правящей партии ГЕРБ Бойко Борисова, тогда как оппозиционные БСП и ДПС были против.

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