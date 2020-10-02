Футболист Николай Сигневич — Елене Левченко: Я горжусь тем, что ты делаешь для белорусов 1 2.10.2020, 11:58

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Видеообращение.

Футболист БАТЭ и сборной Беларуси Николай Сигневич поддержал баскетболистку Елену Левченко, которая сейчас отбывает 15 суток ареста на Окрестина. Cвое видеообращение он опубликовал в Instagram.

«Лена — держись, я горжусь тем, что ты делаешь для белорусов», — говорится в видеообращении Николая Сигневича.

Напомним, вчера Елену Левченко поддержал еще один футболист БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун.

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