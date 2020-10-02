Футболист Николай Сигневич — Елене Левченко: Я горжусь тем, что ты делаешь для белорусов

Футболист Николай Сигневич — Елене Левченко: Я горжусь тем, что ты делаешь для белорусов1
- 2.10.2020, 11:58
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Видеообращение.
Футболист БАТЭ и сборной Беларуси Николай Сигневич поддержал баскетболистку Елену Левченко, которая сейчас отбывает 15 суток ареста на Окрестина. Cвое видеообращение он опубликовал в Instagram.
«Лена — держись, я горжусь тем, что ты делаешь для белорусов», — говорится в видеообращении Николая Сигневича.
Напомним, вчера Елену Левченко поддержал еще один футболист БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун.