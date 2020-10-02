«Лукашенко, мы тебя предупреждаем» 9 2.10.2020, 12:06

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Как белoрусcкие айтишники повернулись против режима.

Американское новостное издание The Daily Beast написало, как армия айтишников, которую «взрастил» Лукашенко (по его собственным словам), повернулась против него самого. Деанонимизация силовиков, кибер-партизаны… Что дальше?

The Village Беларусь публикует перевод статьи.

Одним из редких успехов, достигнутых режимом «последнего диктатора Европы», стало создание своего рода восточноевропейской Силиконовой долины, породившей бурно развивающуюся индустрию белорусских программистов и технологических стартапов.

Самозванец Лукашенко теперь опасается, что породил чудовище.

Армия из 30.000 профессионалов-айтишников восстает против своего создателя. Кодеры и менеджеры, многие из которых связаны с государственным Парком высоких технологий в Минске, создали хакерский коллектив под названием «Киберпартизаны», который сеет хаос, пока Лукашенко пытается подавить растущую революцию.

Тысячи белорусов были арестованы после августовских президентских выборов, которые международные наблюдатели осудили за фальсификации. Лидеры оппозиции утверждают, что Лукашенко проиграл борьбу за власть на фоне массовых демонстраций против его пребывания у руля. Сотни арестованных подвергались избиениям и нападениям, некоторые, как утверждается, даже были изнасилованы и убиты в тюрьмах.

В минувшие выходные киберпартизаны взломали сайт Белорусской телерадиокомпании, национальной государственной медиа-организации, и показали вместо обычных государственных новостей 30 минут видео применения силовиками насилия против протестующих.

— Парень, который создал это, — настоящий герой, — сказал один из хакеров Daily Beast. — Он потратил около недели, чтобы все подготовить. Он уже несколько дней не спал.

Это самый свежий случай «цифрового» гражданского неповиновения.

В течение последних трех месяцев на улицах Минска можно увидеть (часто средь бела дня), как брыкающегося и кричащего человека затаскивают в милицейскую машину без опознавательных знаков люди в масках, зачастую в штатском. Подавляющее большинство лиц, стоявших за жестокими репрессиями и агрессией, остались безымянными и безликими. Злоупотребления и преступления, совершенные против мирного населения, скорее всего, останутся без последствий. Так было до сих пор.

В небольшом офисе в центре Варшавы Ян Вербицкий, работающий в NEXTA (независимой антилукашенковской медиа-организации), сидел за компьютером, восхищаясь электронной таблицей, заполненной личными данными белорусских силовиков. Он недавно получил ее от хакеров. «Мы хотим показать, что они не смогут прятаться за масками и оставаться анонимными в своих зверствах», — говорит он. Бормоча что-то себе под нос по-русски, он думает, как лучше всего подать список читателям, и заявляет, что не испытывает симпатий к тем, кого собирается разоблачить.

«Никто не остается анонимным», говорилось в послании, адресованном двум миллионам белорусов. Оно появилось в начале поста с указанием имен, адресов, дат рождения и номеров автомобилей 12 высокопоставленных сотрудников ОМОН, обвиняемых в насилии. ОМОН — это спецподразделение милиции, его сотрудников видели без знаков отличия, вооруженных палками, дубинками и перцовыми баллончиками и регулярно практикующих жестокое обращение и преследование граждан по всей стране.

Ранее предпринимались попытки разоблачить отдельных силовиков, стоявших за нападениями на граждан. 73-летняя Нина Багинская, известная активистка в Беларуси, была сфотографирована хватающейся за балаклавы, которые носили силовики, чтобы открыть их лица. До взлома [базы данных] не было другого способа проделать то же самое в более широком масштабе.

В августе NEXTA, который работает в польской столице, обнародовал предполагаемые личности десятка старших милицейских чинов через свой канал NEXTA Live в Telegram. С тех пор они опубликовали имена еще более чем 2.000 человек. Ян говорит: «[Лукашенко] не в состоянии обеспечить безопасность данных даже своих собственных приспешников».

NEXTA сыграл огромную роль в революции. Число их подписчиков выросло до более чем двух миллионов человек, и они ежедневно выпускают сотни видео и изображений, показывающих жестокость милиции по отношению к гражданам. Протестующие также обращаются к ним за инструкциями о том, где собираться во время крупных демонстраций. Все это время протесты организуются дистанционно. Усилия координаторов были эффективными в организации протестующих и распространении правды о насилии, но нужно было что-то большее.

Киберпартизаны утверждают, что собрали более 10.000 имен лиц, причастных к спецслужбам, причем взятых непосредственно из базы данных Министерства внутренних дел. Они поделились этой информацией с NEXTA в надежде заставить все больше и больше силовиков Лукашенко уйти в отставку.

«Мы надеемся, что публикация списков побудит честных людей, которые остались в системе, выйти из нее и присоединиться к народу», — сказал Вербицкий. NEXTA говорит, что с тех пор они получили сотни подтвержденных отставок, и с каждым днем их становится все больше.

Невозможно сказать, что послужило причиной этих отставок, поскольку многие уже уволились в ответ на поведение правительства. Наблюдались также случаи, когда омоновцы опускали свои щиты — и в знак благодарности протестующие их обнимали за это неповиновение.

Во время интервью, проведенного в высокозащищенном мессенджере, один из хакеров, используя псевдоним Юра, объяснил, что после того, как стал свидетелем жестоких столкновений между милицией и мирными гражданами, они решили действовать. «У нас есть шанс что-то сделать для нашей страны прямо сейчас, что-то изменить», — сказал он.

Он объяснил, что правительственная защита данных была слабой, и потребовалось всего несколько часов, чтобы установить личности. Но с тех пор, говорит Юра, они перешли в «режим паранойи». Не только на улицах, но и в киберпространстве — повышая меры безопасности, чтобы предупредить возможные неприятности.

Список лиц, которыми делится NEXTA, составляет лишь малую часть от общего числа силовиков Беларуси, которое оценивается где-то между 200 и 300 тысячами, но этот список состоит, в основном, из старших офицеров и командиров многих подразделений аппарата МВД. Меньше внимания уделяется рядовым бойцам, так как, по утверждению NEXTA, «сами силовики тоже страдают от этого, их превращают в преступников — а ведь многие из тех, кто отправляется на службу, не подписывались на преступления.

Армия будущих хакеров начала формироваться в 2005 году, когда Лукашенко подписал указ о создании в Минске Парка высоких технологий. С тех пор он превратился в одну из самых мощных отраслей экономики страны. В 2017 году экспорт программного обеспечения превысил миллиард долларов США, и только в ПВТ было привлечено более 27.000 айтишников.

Технологическая индустрия тогда была выстроена с нуля Валерием Цепкало, бывшим помощником Лукашенко и бывшим послом Беларуси в США. После того, как он успешно запустил белорусскую технологическую революцию, Цепкало поссорился с Лукашенко и выступил против него, чтобы самому стать президентом.

Когда в начале этого года ему запретили баллотироваться и фактически отправили в изгнание, его жена Вероника Цепкало подхватила знамя и стала одной из тройки женщин-лидеров во главе народного восстания против режима Лукашенко.

Находясь в своей квартире в Варшаве, Валерий Цепкало сказал The Daily Beast, что технологическая промышленность и ее высококвалифицированные рабочие стали «самыми сильными противниками этого режима». Он не мог представить, что для борьбы с Лукашенко потребуется технологический бунт.

Теперь, когда база данных чиновников МВД взломана, Цепкало признал, что сотрудникам спецслужб пришлось принять трудное решение, но призвал их прекратить выполнять незаконные приказы и уволиться. «Мы призываем их уйти в отставку», — сказал он.

Общее число технических экспертов, активно выступающих против правительства, нeизвестно. Юра говорит, что до сих пор было «около 50-100 киберпартизан. А может, и больше. Это только начало».

Киберпартизаны работают не в одиночку. Он упомянул, что были и другие хакерские группы, но возникли сложности при работе коллективно, поскольку они должны доверять друг другу. Милиция пытается проникнуть в эти сети, и почти невозможно обмениваться информацией между группами, не вызывая подозрений.

Любой вид антиправительственной деятельности в Беларуси карается суровыми приговорами, поэтому Юра и его группа идут на серьезный риск: «Я понимаю свои риски, но стараюсь об этом не думать. Мы стараемся быть более осторожными», — говорит он.

Белорусские власти признали факт утечки данных и не будут спускать это на тормозах. «Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке личных данных в интернет», — заявила пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.

Но этот риск и угроза репрессий не удерживают группу хакеров от продолжения своей работы. Они намерены продолжать собирать информацию о милиции, включая фотографии, профили в социальных сетях, адреса электронной почты, домашние адреса и номера телефонов, любую информацию, которая будет изобличать сотрудников. Они были близки к тому, чтобы получить всю полицейскую базу данных, но упустили свой шанс и «теперь ищут новую возможность». Кроме того, публикация утекших данных — не единственный способ их агитации.

Забегая вперед, Юра заявил, что у него нет никакого желания становиться штатным хакером: он продолжит свою карьеру в программной инженерии, как только Лукашенко уйдет насовсем. Но на данный момент передача технических навыков для политической борьбы является одной из важных стрел в колчане революции, цель которой — отстранить Лукашенко от власти.

Спецслужбы Беларуси, по-видимому, играют ключевую роль в этой революции и удержании Лукашенко у власти. Они хорошо оплачиваются, хорошо оснащены и очень эффективны в подавлении любых антилукашенковских и вообще любых демократических настроений по всей стране, какими бы незначительными или крупными они ни были.

— Лукашенко, мы тебя предупреждаем: под балаклавой не спрячешься, — напутствует Nexta.

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