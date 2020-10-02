Эрдоган бросил Путину перчатку 11 2.10.2020, 12:43

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Москве нечего предложить в ответ.

Ереван уже заявил, что не рассматривает даже идею официального обращения за помощью к России либо к ОДКБ. Понятно, почему.

Поразительно драматично и гибридно происходят войны на двадцатом году XXI века, в том числе и третий день разгорающаяся война вокруг Нагорного Карабаха. Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве России в конфликт, сказал, что участие третьей стороны – любой! – нежелательно: это подольет масла в огонь. Говоря так, он мог иметь в виду вовсе не Россию, но Турцию. И будто бы подтверждая слова Дмитрия Пескова, через несколько часов произошел инцидент: турецкий истребитель F-16 сбил армянский бомбардировщик Су-25. У меня есть подтверждение этому факту от высокопоставленного армянского дипломата. Су-25 был сбит, по данным оперативного контроля, в районе города Варденис, на высоте 8200 м; удар был нанесен с территории Азербайджана, из района города Гянджа.

Турция опровергла эту информацию. Но точно так же в 2016 г. Турция сперва опровергала информацию, что она сбила российский Су-24 в Сирии, – в конце концов ей пришлось признать причастность к гибели самолета.

Если называть вещи своими именами, этот инцидент – типичный casus belli, повод к войне, который можно при желании или необходимости было бы использовать для вмешательства в военные действия. Можно было бы – России, ОДКБ или России от лица ОДКБ – но со 100-процентной вероятностью использован не будет. Россия постарается всеми способами избежать военного участия в конфликте.

ОДКБ участвовать тем более не будет. Эта организация, объединяющая Россию, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Армению, по уставу, в случае агрессии против одного из членов должна встать на его защиту. Но три страны из Средней Азии с мусульманским населением по понятным причинам не станут воевать против близкого им по языку и религии Азербайджана, а Белоруссия еще в вегетарианские времена Александра Лукашенко заявляла, что нога белорусского солдата не ступит за пределы Беларуси – даже в качестве миротворца.

На Южном Кавказе разгорается крупный региональный конфликт, поскольку в нем, помимо Армении и Азербайджана (не будем сейчас разделять Армению и Арцах), кажется, принимает участие еще и Турция. Особенно страшной картина становится, если помнить, что Турция – член НАТО, а ее армия – вторая по силе в альянсе. Худшие российские опасения чуть ли не сбываются: НАТО против ОДКБ!

Правда, Ереван уже заявил, что не рассматривает даже идею официального обращения за помощью к России либо к ОДКБ. Понятно, почему Армения делает такие заявления: она прекрасно отдает себе отчет, что получит ответ, который будет звучать оскорбительно. Армения не хочет создавать положение, что России придется унизить, поставить на место союзника, отказать в помощи.

Так что Армения будет одна – а вот за спиной Азербайджана видна Турция: она заявила о решительной поддержке действий Баку; и поддержка эта будет значительной, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган делает воинственные заявления.

Турецкий фактор в этой войне очевиден и выглядит чрезвычайно угрожающе. И вот уж кому бы я не позавидовал, так это кремлевским нашим начальникам.

И ведь они не проспали ситуацию. Они не могли не знать! Мне известно, что Азербайджан закрыл свою территорию для полетов российских ВВС – они летали в Сирию и обратно – за неделю до начала столкновений с Арменией. Запрет на полеты не мог не стать известен тем, кто в Москве принимает решения не только на военном, но и на политическом уровне. Дураков нет: это должно было быть расценено, как подготовка к военной операции, которой могло помешать российское наблюдение либо вмешательство с воздуха. И еще. Всего за несколько дней до начала боевых действий закончились азербайджано-турецкие учения в Нахичеванской автономной республике Азербайджана. Военные всегда изучают военный и территориальный характер таких учений – с точки зрения их перехода в боевой характер.

А раз невозможно представить, что Москву весть о войне на Южном Кавказе застала врасплох, значит, Москва исходила из того, что остановить войну она не в силах, у нее нет серьезных рычагов для того, чтобы убедить Баку не начинать боевых действий.

Турция бросает вызов

На мой взгляд, все это означает, что серьезно усилившаяся Турция, чувствующая себя региональной сверхдержавой после военно-политических успехов на Ближнем и Среднем Востоке, в Сирии и отчасти в Ливии, бросила России перчатку.

И Россия оказалась не в состоянии ее поднять!

Выясняется, что Турция знает, чего хочет. Турция показывает себя лидером тюркского мира, продвигает идеи пантюрксизма – а Эрдоган натягивает на себя мантию лидера, не скрывает, что хочет быть Ататюрком XXI века.

Москве нечего предложить в ответ на это – она фактически уступает Турции роль гаранта безопасности в регионе.

Но Турция понимает гарантии своеобразно – во вторник Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции, заявил, что мир на Кавказе установится только после того, как Армения освободит все оккупированные земли Азербайджана.

Россия не может испортить отношения с Азербайджаном, он ее крупнейший геополитический и энергетический партнер в регионе – Азербайджан важнее для России, чем Россия для Азербайджана. Азербайджан может обойтись без России, у него большие сырьевые ресурсы и выход к морю. А в Армении Россия заинтересована гораздо меньше, чем Армения в России.

У меня есть устойчивое ощущение, что среди тех в Москве, кто принимал решения или готовил их – решения об отношениях с постсоветским пространством – может быть, испытывали некоторое злорадство. Армения при Николе Пашиняне попала в полосу трудностей и испытаний – но ведь именно Пашинян в ходе мирной революции 2018 г. оттеснил, сверг олигархические режимы предыдущих президентов, один из которых считается близким другом Владимира Путина. Злорадным людям, вероятно, хотелось бы, чтобы армянские власти поняли, что вынуждены пить из колодца, куда так неосторожно плевали. (Я имею в виду выпады Еревана, которые в Москве воспринимали как антироссийские.)

Но сегодня кому-то в Москве надо, обязательно надо превозмочь это злорадство и повести себя достойно.

Аркадий Дубнов, «Главред»

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