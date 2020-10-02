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БЧБ-погоня за водометом и такси Люка Бессона

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  • 2.10.2020, 13:24
  • 2,777
БЧБ-погоня за водометом и такси Люка Бессона

Дизайнер собирает из Lego известные сюжеты белорусских протестов.

Дизайнер Андрей Шнитуленко опубликовал на своей странице в Instagram известные сюжеты белорусских протестов, которые он собрал из Lego.

Там есть Площадь перемен, момент спасения протестующих спасателями ОСВОД, погоня с бчб-флагом за водометом и силовиками, таксист, спасший парня от омоновцев, гомельчанин, сбежавший из автозака и противостояние силовиков и протестующих возле Дворца независимости.

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