БЧБ-погоня за водометом и такси Люка Бессона 1 2.10.2020, 13:24

2,777

Дизайнер собирает из Lego известные сюжеты белорусских протестов.

Дизайнер Андрей Шнитуленко опубликовал на своей странице в Instagram известные сюжеты белорусских протестов, которые он собрал из Lego.

Там есть Площадь перемен, момент спасения протестующих спасателями ОСВОД, погоня с бчб-флагом за водометом и силовиками, таксист, спасший парня от омоновцев, гомельчанин, сбежавший из автозака и противостояние силовиков и протестующих возле Дворца независимости.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».