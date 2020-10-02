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«Итальянская» забастовка вывела из строя БМЗ?

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  • 2.10.2020, 13:51
  • 4,323
«Итальянская» забастовка вывела из строя БМЗ?

Предприятие убыточно и может остановиться в любой момент.

Вышел финансовый отчет БМЗ. Вряд ли кто-то из вас его читал, поскольку там 82 страницы, пишет телешрам-канал «Свободный Жлобин».

Если очень коротко, то аудиторская компания, которая проводит проверку БМЗ заявила о том, что:

- Отсутствуют доказательства финансовой состоятельности завода;

- Предприятие убыточное;

- Есть неопределенность в способности завода непрерывно работать в обозримом будущем.

Проще говоря, если налоговые поступления в бюджет сокращаются, то БМЗ становится все труднее финансировать из нашего с вами кармана. Да-да, эффективность завода сейчас такая, что если люди уменьшают налоговые отчисления, то работникам завода, который должен зарабатывать деньги, а не тратить их, не будет чего платить. Вот такая луканомика.

Напомним, что рабочие БМЗ одними из первых присоединились к Общенациональной забастовке после президентских выборов 9 августа и впоследствии продолжали бастовать в «итальянском» формате.

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