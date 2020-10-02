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Минский Ренессанс

  • 2.10.2020, 14:01
  • 1,487
Минский Ренессанс

Как столичные дворы стали надеждой на перемены по всей стране.

Документалист Артем Царев снял фильм о «дворовом Ренессансе» - жизни минских дворов после выборов. Лента получилась теплой и пропитанной надеждой — о том, как, однажды проснувшись, гражданское общество не собирается засыпать.

«Выборы в Беларуси стали моментом объединения всего общества, люди возможно впервые по-настоящему ощутили единство. Это чувство сменилось страхом, когда на мирные протесты власти ответили насилием. Но эффект оказался обратным от того, что ожидали силовики - вместо того, чтобы перестать бороться люди стали объединятся везде, где это еще было можно делать. Так жители Минска узнали о своих соседях. Это возможно самый теплый и обнадеживающий из всех моих репортажей о том, как однажды проснувшееся гражданское общество не собирается засыпать», - говорится в предисловии к фильму.

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