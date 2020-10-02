В двух районах Минска из крана течет «испорченная» вода 2.10.2020, 14:29

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Санстанция попросила минчан не пить ее и не использовать в бытовых нуждах.

Проблемы с водой в некоторых частях Минска продолжаются, сообщает официальный сайт «Минскводоканала». По результатам мониторинга, ухудшились показатели по железу, марганцу и мутности, а санэпидемслужба просит не пить воду из крана в Советском и Первомайском районах.

Почему в Советском и Первомайском районах нельзя пить воду из крана?

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска взяла пробы воды в Советском и Первомайском районах (на ул. Мирошниченко, ул. Седых и Логойский тракт), сказано на сайте minsksanepid.b y . В воде есть отклонения от требований по показателям мутности и содержания железа.

«Санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует ограничить использование воды для питьевых нужд до стабилизации ситуации», – сказано на сайте.

Что происходит с водой?

Вчера из-за повреждения трубопровода во время строительных работ в районе Зеленого Луга может ухудшиться качество воды.

– Результаты проб, взятых в 9:00–9:45, свидетельствуют об ухудшении качества воды по показателям «железо», «марганец», «мутность», – сказала агентству «Минск-Новости» главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак. – Сейчас мы готовим документы о введении временного запрета использования водопроводной воды в питьевых целях в отдельных частях города.

Эти проблемы касаются жителей микрорайона Зеленый Луг, а также тех, чьи дома находятся в квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я. Коласа и Сурганова.

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