По столице Нагорного Карабаха нанесли удар 2.10.2020, 14:42

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Фото: ЕРА

Минобороны Армении возложило вину за это на армию Азербайджана.

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики город Степанакерт подвергся атаке, передает корреспондент РБК с места событий.

Как минимум два снаряда разорвались на территории города, есть раненые, их эвакуацией занимаются медики на машинах скорой помощи.

В Минобороны Армении вину за артиллерийский удар возложили на армию Азербайджана.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в Степанакерте есть многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры и много раненых. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, пострадала спасательная служба, но точных данных представитель МО не привел.

Утром 2 октября Минобороны Армении сообщило, что в боях на территории Нагорного Карабаха с начала конфликта военные сбили десять вертолетов и пять самолетов противника. По данным армянского военного ведомства, азербайджанская сторона уже потеряла 205 танков, 107 беспилотников и одну артиллерийскую установку. Потери со стороны Азербайджана в Ереване оценили в 1750 погибших.

Минобороны Азербайджана 2 октября сообщило об обстреле населенных пунктов. «Несмотря на неоднократные предупреждения Министерства обороны Азербайджана не обстреливать наши населенные пункты, села Хындырыстан, Алибейли, Ахмадагалы и Сафарли Агдамского района в настоящее время подвергаются интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Среди мирного населения есть убитые и раненые», — сообщили в ведомстве.

«Мы заявляем, что с нашей стороны будут приняты адекватные ответные меры», — подчеркнули в ведомстве.

В Баку также заявили, что информация о сбитых 1 октября самолетах и вертолетах является дезинформацией. «Информация армянской стороны о том, что ими сегодня были сбиты три самолета, два вертолета и шесть беспилотников, является дезинформацией. Хочу отметить, что сегодня ВВС Азербайджана не были задействованы в боевых действиях и не поднимались в воздух», — заявил начальник пресс-службы Минобороны республики Вагиф Даргяхлы.

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