Ученые выяснили, откуда берутся алмазы в метеоритах 2.10.2020, 15:04

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Для этого были изучены образцы из Судана и Марокко.

Международная группа ученых предложила новую версию появления алмазов и графита внутри метеоритов. По их мнению, такие небесные тела могли сформироваться в результате столкновения планетезималей, сообщает Naked science.

Солнечная система появилась в результате сжатия газопылевого диска 4,7 миллиарда лет назад. По мнению ученых, в начале ее существования вокруг Солнца вращалось гораздо больше планет, чем сегодня. Но часть из них разбилась в результате столкновения друг с другом.

По мнению исследователей, в поясе астероидов сегодня вращается примерно 10 миллиардов небольших небесных тел, которые остались со времен формирования Солнечной системы. Чтобы улучшить понимание ее истории, ученые провели исследование редкого типа каменных метеоритов — урейлитов, минералогический состав которых сильно отличается от состава других каменных метеоритов. В частности, в урейлитах присутствует большое количество углерода, в том числе в виде графита и наноалмазов.

Происхождение подобных метеоритов неизвестно. Обнаруженные в них алмазы, как считают ученые, не могли появиться в результате удара небесного тела о поверхность Земли. Считалось, что алмазы появились в урейлитах так же, как они появляются в недрах нашей планеты. То есть, под воздействием давления, которое возможно внутри Марса, Меркурия или Земли.

В ходе нового исследования ученые изучили образцы урейлитов из Судана и Марокко. Алмазы в них оказались самыми крупными из найденных в урейлитах — размеры их составляли до сотни микрометров. Кроме того, в этих метеоритах обнаружили многочисленные гнезда алмазов нанометрового размера и нанографит.

Еще ученые нашли в них слои модификации алмазов, которая возникает лишь при внезапном и очень высоком давлении, а также минералы, имеющие признаки ударного влияния. Таким образом, авторы работы показали, что эти метеориты могут быть фрагментами небесного тела, которое разбилось в результате столкновения с малой планетой или астероидом. То есть они сформировались не в процессе высокого давления внутри крупных планет, а под воздействием удара друг о друга планетезималей — небесных тел, из которых формируются планеты.

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