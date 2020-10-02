30 лет Революции на граните: как украинские студенты изменили судьбу своей страны 2.10.2020, 17:45

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Фото: Студенческое братство / RFE/RL

Пять главных цифр о первом Майдане, приблизившем независимость Украины.

В пятницу, 2 октября, исполняется 30 лет со дня начала Революции на граните — массовой студенческой акции протеста в Киеве, которая имела судьбоносное значение для Украины и вошла в историю как «первый Майдан».

«Новое время» напоминает, чего в 1990-м году добивались голодующие в центре Киева студенты и какие последствия имела их акция. Об этом мы рассказываем в пяти главных цифрах, ставших символичными для Революции на граните.

Фото: Студенческое братство / RFE/RL

239 депутатов коммунистического большинства Рады

Именно они стали олицетворением всего того, против чего выступила украинская молодежь в 1990-м.

То был год выборов в Верховную Раду УССР, в ходе которых парламентское большинство сформировали коммунисты (их называли «группой 239» — по числу депутатов), а представители демократических сил, хотя и получили весомые 126 мандатов, сформировали демократическую оппозицию.

Однако, несмотря на подъем национальных сил в годы перестройки, общий курс тогдашней Украине по-прежнему задавало коммунистическое большинство. В частности, активно шла подготовка к подписанию обновленного Союзного договора, который должен был — при некоторых уступках в пользу самостоятельности республик — «цементировать» СССР как единое государство с союзным центром в Москве.

Представители целого ряда студенческих организаций Украины — среди них были Украинский студенческий союз (УСС), Студенческое братство, Союз Украинской молодежи и др. — решили выступить против такого шага и потребовать декоммунизации политической системы Украины в целом.

«Группа молодых оппозиционеров, студентов киевских, львовских, днепродзержинских, ивано-франковских и прочих вузов, не желавших жить в коммунистическом „заповеднике застоя“ и российском, словами Солженицына, „подбрюшье“, на нескольких конспиративных встречах договорились провести акцию, которая бы заставила республиканские власти прекратить сближение с Москвой», — писал о подготовке Революции на граните участник тех событий Вахтанг Кипиани, журналист и историк.

Тремя координаторами акции были пятикурсник исторического факультета КНУ им. Шевченко Олесь Доний, студент Львовской политехники Маркиян Иващишин и лидер ячейки УСС в Днепродзержинске Олег Барков.

2−3 минуты на установку палаток

Ровно столько понадобилось студентам, чтобы вечером 2 октября 1990 года, неожиданно для милиции, разбить палаточный городок на киевском Майдане — тогда он назвался площадью Октябрьской революции.

Сама акция началась утром того же дня. Группа студентов вышла на площадь, озвучив свои требования и лозунги. Место проведения основной акции до последнего держали втайне, опасаясь ее срыва — и правоохранители, и многие рядовые студенты ожидали ее проведения 2 октября в Мариинском парке, именно туда стянули милицию.

Фото: Студенческое братство / RFE/RL

Однако в итоге студенческий актив сосредоточил усилия на главной площади Киева. «Вскоре вокруг „территории, свободной от коммунизма“ вырос лес людей. Киевляне стали приходить на площадь, чтобы поддержать студентов и стать живым щитом на случай разгона. Увидев народную поддержку, Киевсовет легализовал уже начавшуюся акцию», — писал Кипиани в своей колонке для НВ к 25-й годовщине событий.

Олесь Доний вспоминал, что тогда в президиуме Киевгорсовета демократы имели всего на 1 голос больше, чем коммунисты.

«Нам сообщили, что если [положительного] решения не будет, то всех присутствующих просто снесет милиция, — рассказывал Доний, один из лидеров акции. — В 8 [вечера] с копейками таки было принято решение: на четырех площадях города Киевский городской совет дал согласие без санкционирования проводить акцию, в частности на площади Октябрьской революции. Это была фактическая легитимизация наших действий. Но мы не собирались зависеть только от Киевского горсовета, за полчаса до их решения я дал указание расставили палатки, мы это сделали за две минуты. Милиция даже не успела прибежать».

Доний рассказывал, что крючки для установки палаток он заранее заказал у знакомого на столичном заводе Большевик, а Кипиани — что колышки вбили в щели между гранитными плитами на площади. Так началась Революция на граните.

5 требований протестующих студентов

Организаторы студенческого протеста выдвинули пять заранее согласованных четких требований к властям:

отказаться от подписания нового Союзного договора;

провести перевыборы Верховной Рады УССР на многопартийной основе не позднее весны 1991 года;

вернуть на территорию УССР украинских солдат и призывников [отправленных в том числе в горячие точки], а также обеспечить прохождение военной службы юношами-украинцами исключительно на территории республики;

национализировать имущество Компартии Украины и ЛКСМУ (комсомола);

отправить в отставку председателя Совета Министров УССР Виталия Масола.

Последнее из этих требований было знаковым: один из лидеров Революции на граните Маркиян Иващишин изначально объяснял его тем, что завершить акцию необходимо весомым и немедленным шагом со стороны властей, поскольку остальные невозможно был выполнить сразу, для этого требовалось время.

Более 100 студентов, объявивших голодовку в первые сутки

Именно столько участников молодежной акции примкнули 2 октября к решению объявить голодовку до выполнения их требований. На следующий день на площади было полсотни палаток, а голодали уже более 130 человек.

Ближе к финалу Революции на граните, 16 октября, возле Верховной Рады был разбит второй палаточный городок — общее число голодающих в этот день достигло почти 300 человек (хотя менее 30 из них держали голодовку с первого дня).

Фото: Студенческое братство / RFE/RL

Такой метод протеста был для Украины беспрецедентным — до сих пор индивидуальные голодовки объявляли только политзаключенные и репрессированные украинцы.

Как вспоминал один из участников акции Михаил Свистович, среди ее организаторов была дискуссия о том, стоит ли прибегать к «голодному» протесту. «Голодовка — это такая штука, которую можно использовать только один раз, — рассказывал впоследствии львовянин Свистович. — Затем к ней привыкают, и она уже не работает так эффективно. Пока у нас не знали, что такое голодовка, все понимали, что это будет шок. На самом деле это очень мощный инструмент».

Студенческая акция действительно спровоцировала масштабный резонанс — не только в Киеве, но и во всей Украине, и даже за ее пределами.

«Работники Главпочтамта сбились с ног: телеграммы шли со всей страны и из‑за рубежа — от монгольских студентов до сирийских демократов. Возмущенный хамским поведением депутатов-коммунистов, вышел из партии живой классик советской литературы Олесь Гончар. На площади к тому же голодала и его внучка», — рассказывал Кипиани.

16 дней — длительность первой результативной революции на заре независимости Украины

Революция на граните длилась со 2 по 17 октября 1990 года.

17 октября парламент УССР рассмотрел требования демонстрантов и согласился гарантировать их частичное выполнение. Самым ощутимым из последствий стала отставка Виталия Масола с поста главы Совета Министров УССР, которую Рада приняла уже 23 октября.

Кроме того, депутаты согласились на такие компромиссы в ответ на требования студентов:

1. О проведении новых выборов:

В течение второй сессии Верховной Рады УССР принять законы о референдуме, об общественных объединениях и организациях, о статусе народного депутата, о выборах на многопартийной основе. Парламент также обязался в 1991 году провести в УССР народное голосование (референдум) по вопросу о доверия Верховной Раде 12-го созыва — и по его результатам решить вопрос о проведении новых выборов до конца года.

2. О военной службе граждан Украины:

Рада пообещала обеспечить прохождение срочной военной службы за пределами УССР только по добровольному согласию граждан — и принять с до 31 декабря 1990 года соответствующие законы.

3. О национализации имущества КПСС и ВЛКСМ в Украине:

Парламент взял обязательство создать специальную временную комиссию по этому вопросу, которая рассмотрела бы вопрос национализации.

4. О Союзном договоре:

Депутаты пообещали «направить все усилия […] на стабилизацию политической и экономической ситуации в республике, на построение правового суверенного украинского государства, принятие новой Конституции республики, и пока это не будет достигнуто — заключение Союзного договора считать преждевременным».

Кроме того, Рада решила «привести действующую Конституцию УССР в соответствии с положениями Декларации о государственном суверенитете Украины», чтобы эти вышеуказанные договоренности можно было реализовать на практике.

Далеко не все их этих обещаний были в итоге выполнены, напоминает Кипиани: «Что было потом? Народные депутаты от обоих лагерей успешно „забалакали“ часть взятых на себя обязательств. Референдум так и не состоялся. Выборы — тоже. И это стало началом конца возможности Украины стать Польшей, Чехией, Литвой или Эстонией», — убежден журналист.

Однако Революция на граните стала знаковым событием для Украины, поскольку, помимо ее прямых политических последствий, стала первым за долгие годы примером успешного общественного протеста.

Кроме того, студенческая акция продемонстрировала эффективность прямого уличного «народовластия» в кризисных для страны ситуациях, а также доказала возможность консолидации общества вокруг стратегического курса страны — что впоследствии выводило украинцев на улицы и в 2004, и в 2013—2014 годах.

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