закрыть
2 октября 2020, пятница, 20:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики обнаружили у COVID-19 нового типа обезболивающий эффект

  • 2.10.2020, 18:15
  • 7,352
Медики обнаружили у COVID-19 нового типа обезболивающий эффект

Необычные свойства вируса заметили американские специалисты.

Коронавирус нового типа нарушает связь между определенным клеточным белком в организме и кровью, отчего в инфицированных COVID-19 притупляется чувство боли. Так, пока человек узнает о своем диагнозе, он уже успевает распространить вирус.

Это следует из исследования американских ученых, статью о котором опубликовал журналах Международной ассоциации по изучению боли PAIN. В частности, один из ученых, профессор фармакологии Университета Аризоны Раджеш Кханна признался, что начал изучать роль белка нейропилин-1 еще за полгода до пандемии.

"Нас вдохновили два предыдущих отчета, появившиеся на сервере препринтов BioRxiv, которые показали, что печально известные шипованные белки на поверхности вируса SARS-CoV-2 связываются с белком под названием нейропилин-1", – рассказал он.

По словам ученого, коронавирус может использовать этот белок для проникновения в нервные клетки, а также через белок ACE2.

В частности, нейропилин-1 позволяет спайку проникать в клетку. Отмечается, что в нормальных условиях он контролирует рост кровеносных сосудов, а также рост и выживание нейронов. В то же время в случае, когда нейропилин-1 связывается с естественным белком, называемым фактором роста эндотелия сосудов А (VEGF-A), это вызывает болевые сигналы. Последние передаются через спинной мозг в высшие мозговые центры, вызывая ощущение боли.

Кханна напомнил, что предыдущие исследования уже показали связь между VEGF-A и болью. Он пояснил, что когда белок-спайк связывается с нейропилином-1, то блокирует связывание белка VEGF-A. Это и понижает возбудимость болевых нейронов, снижает чувствительность к боли.

Ученый говорит, что такие исследования могут дать новый толчок для разработки препаратов для лечения COVID-19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко Андрей Санников