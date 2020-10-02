Выпускники Гомельского университета поддержали преподавателя, который участвует в акциях протеста 1 2.10.2020, 18:31

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фото: svaboda.org

Они записала видеообращение в знак солидарности с Натальей Сусловой.

Выпускники Гомельского университета имени Франциска Скорины записали видеообращение в поддержку арестованного преподавателя вуза, доцента кафедры русского языка и литературы, кандидата филологических наук Натальи Сусловой, передает «Радыё Свабода».

Суд приговорил ее к 8 суткам ареста за участие в Марше протеста.

29 сентября суд Железнодорожного района Гомеля приговорил ее к 8 суткам. Судья Евгений Шершнев вынес приговор.

В изоляторе Наталья Суслова была с с воскресенья, 27 сентября, когда ее схватил ОМОН во время марша протеста. В суде преподаватель сказала, что она действительно была на марше и крикнула «Жыве Беларусь!», потому что это слова Янки Купалы.

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