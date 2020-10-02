Минфин США ввел санкции против Караева, Балабы и других силовиков и чиновников

Минфин США ввел санкции против Караева, Балабы и других силовиков и чиновников9
- 2.10.2020, 19:07
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Обнародован список из представителей режима Лукашенко.
Администрация США вводит санкции против восьми высокопоставленных представителей властей Беларуси, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Минфина США, сообщает «Интерфакс».
Всего под санкции попали восемь человек, и в частности, среди них - глава МВД Беларуси Юрий Караев, заместитель главы МВД Беларуси и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
Кроме того, в санкционный список включены заместитель министра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, зампредседателя Центральной избирательной комиссии Вадим Ипатов и секретарь ЦИК Елена Дмухайло.
Ранее в пятницу дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц утвердил Совет ЕС. В санкционный список в общей сложности включены 40 человек, в том числе вышеперечисленные лица. Их в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию в отношении манифестантов в ходе мирных протестов.
В приложении к опубликованному в «Официальном журнале» Евросоюза постановлению Совета ЕС также числятся, в частности глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, командир СОБР Александр Быков и члены прочих внутренних войск Беларуси.
29 сентября санкции в отношении белорусских официальных лиц ввели Великобритания и Канада. При этом, под их санкции попали Aлександр Лукашенко и его сын Виктор.