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Синоптики: Октябрь обещает быть теплее обычного

  • 2.10.2020, 19:13
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Синоптики: Октябрь обещает быть теплее обычного

Прогноз погоды на ближайшие дни.

В первый день октября среднесуточные температуры на 2−7°С превысили климатическую норму. По предварительному прогнозу, месяц обещает быть на 1−2°С теплее обычного. Особенно ощутимо это будет в первой декаде месяца. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 3 октября, на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности. Ветер юго-восточный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7…12°С, максимальная днем +14…20°С, по юго-западу до +22°С.

В воскресенье, 4 октября, на территорию страны ожидается поступление влажных теплых воздушных масс с южных широт. Ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9…16°С, максимальная днем

+15…22°С, по югу +23…25°С.

Синоптики отмечают, что такой температурный фон будет на 4−9°С, местами 10−12°С выше климатической нормы для этих чисел октября.

В начале следующей недели ожидается облачная с прояснениями погода, будет по-прежнему тепло. С середины недели дождей станет меньше.

В понедельник, 5 октября, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9…16°С, максимальная днем +15…22°С, по югу местами до +24°С.

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