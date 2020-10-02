Белорусы выстроились в цепь солидарности под Логойском 1 2.10.2020, 19:20

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Лукашенковским карателям напомнили о преступлениях против мирных жителей и партизанской славе.

Сегодня в Беларуси продолжаются акции против незаконной узурпации власти самозванцем Лукашенко.

Жители Минского района выстроились в цепь солидарности под Логойском, сообщает «Еврорадио».

Участники акции напомнили лукашенковским карателям о преступлениях против мирных жителей в деревне Хатынь во время войны и о партизанской славе логойских лесов.

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