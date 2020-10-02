Медики назвали главный признак коронавируса у пожилых 2.10.2020, 19:29

13,393

ФОТО: EPA/SCANPIX/LETA

Специалисты из Лондона проанализировали данные двух групп людей в возрасте 65 лет и старше.

Спутанность сознания или делирий чаще всего наблюдается у пожилых жертв COVID-19. Врачи должны знать об этом симптоме, как о возможном раннем предупреждающем сигнале коронавируса, пишет lenta.ua.

Новое исследование показывает, что делирий - состояние острого замешательства и спутанности сознания - является ключевым симптомом COVID-19 у пожилых людей с ослабленным здоровьем. Полученные данные показывают, что врачи и лица, осуществляющие уход, должны знать об этом состоянии, как о возможном раннем признаке коронавируса у пожилых людей, даже при отсутствии более типичных симптомов, таких как кашель или лихорадка. Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные двух групп пожилых людей в возрасте 65 лет и старше с марта по май.

В первую группу вошли 322 пациента, госпитализированных с COVID-19, у которых имелся положительный результат теста на заболевание. Вторую группу составили 535 пользователей приложения Covid Symptom Study, которые сообщили о положительном результате теста.

Госпитализированные из-за общей слабости здоровья пожилые пациенты с большей вероятностью имели делирий в качестве одного из симптомов, чем люди того же возраста, не имевшие хронических болезней. Делирий, наряду с усталостью и одышкой, также чаще встречался у менее здоровых пользователей приложения Covid Symptom Study с коронавирусом.

Опубликованное в журнале Age and Aging исследование показало, что треть пользователей приложения, испытывающих делирий, не сообщали о классических симптомах коронавируса - кашле и лихорадке.

Однако делирий был единственным симптомом примерно у каждого пятого (18,9%) госпитализированного пациента. Это первое исследование, показывающее, что спутанность сознания является вероятным симптомом COVID-19 у пожилых. При этом точную биологическую связь между этими двумя состояниями еще предстоит понять.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».