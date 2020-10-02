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«Старый Ольса» выступает перед революционном двором в Чижовке

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  • 2.10.2020, 19:45
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«Старый Ольса» выступает перед революционном двором в Чижовке

Вечерние протесты в столице проходят в атмосфере праздника.

Сегодня в Беларуси продолжаются акции против незаконной узурпации власти самозванцем Лукашенко.

В Чижовке для местных жителей приехала выступить группа средневековой музыки «Старый Ольса», сообщает телеграм-канал UsyLukashenko.

Напомним, что группа «Старый Ольса» в знак протеста против беспредела в Беларуси вернула Минкульту статуэтку и диплом Национальной музыкальной премии.

«Мы, группа «Старый Ольса» - лауреаты Национальной музыкальной премии Республики Беларусь. Но после того, как государство начало открытый геноцид своего же народа, мы считаем позором иметь награды от такого государства!», - заявили тогда музыканты.

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