«Старый Ольса» выступает перед революционном двором в Чижовке 3 2.10.2020, 19:45

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Вечерние протесты в столице проходят в атмосфере праздника.

Сегодня в Беларуси продолжаются акции против незаконной узурпации власти самозванцем Лукашенко.

В Чижовке для местных жителей приехала выступить группа средневековой музыки «Старый Ольса», сообщает телеграм-канал UsyLukashenko.

Напомним, что группа «Старый Ольса» в знак протеста против беспредела в Беларуси вернула Минкульту статуэтку и диплом Национальной музыкальной премии.

«Мы, группа «Старый Ольса» - лауреаты Национальной музыкальной премии Республики Беларусь. Но после того, как государство начало открытый геноцид своего же народа, мы считаем позором иметь награды от такого государства!», - заявили тогда музыканты.

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