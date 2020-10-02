Футбольный клуб «Першы Рэгіён» приостановил участие в чемпионате Беларуси 2 2.10.2020, 20:01

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Фото: Першы Рэгіён

Клуб заявил, что не согласны с тем, что происходит в стране и спорте.

Футбольный клуб «Першы Рэгіён» приостановил свое участие во второй лиге чемпионата Беларуси по футболу. Об этом сообщается на странице команды в соцсети, пишет tut.by.

В открытом письме к АБФФ представители клуба заявили, что не согласны с событиями, которые происходят в белорусском спорте и стране по отношению к спортсменам, командам и представителям СМИ.

«На командном собрании мы решили, что должны выразить солидарность с коллегами, которые долгие годы в любом состоянии сражались до крови за честь Беларуси на соревнованиях, которые продвигали наш спорт в медиаполе», — сообщается в заявлении клуба.

«Першы Рэгіён» приостанавливает свое участие во второй лиге чемпионата Беларуси, пока не нормализуется ситуация:

«Мы приносим свои извинения за несыгранные игры соперникам, нашим невероятным болельщикам и партнерам. Надеемся, что наша совместная работа на пользу брестского футбола позволит нам еще много раз увидеться на стадионах».

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